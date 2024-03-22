希慎華懋銅鑼灣商業項目擬棄演藝設施　以平台花園取代

申請人指出，項目原定提供的演藝及文化設施，計劃由非牟利機構營運，並已進行前期的施工。惟該設施的補地價評估，若根據初步討論以商業性質為基礎作決定，此項非牟利性質的設施項目，則會在財務上不可行，故提出有關替代發展計劃以緊急地調整工程。

根據聯合作業備考第一號，擬議的公用平台花園屬「環保及創新的樓宇」下的環保設施。因此，擬議的新發展計劃總樓面為放寬前的約1,076,420方呎，其他發展參數維持不變。

資料顯示，該地盤佔地約159,332方呎，地積比率約6.76倍，將興建3幢商業大樓，第1、2座樓高25層，第3座為16層高，其中第3座地下至1樓，會作為地區康健中心、幼兒中心及長者日間護理中心用途。

而取代原先演藝及文化設施的平台花園，將設於第1、2座的5樓。至於項目5層地庫作公眾及私人停車場，其地庫1層會設小巴停車處。