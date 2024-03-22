Blue Coast累接400個深圳客戶查詢　金融專才佔七成

左二為郭子威，左三為長江實業營業部助理首席經理楊桂玲，左一為布少明，右一為馬泰陽。

他續指，截至昨日已接獲400個深圳客戶查詢，當中金融專才佔約七成，主要來自福田及南山區。而廣州亦錄得約200個查詢，以用家為主。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲稱，樓盤的售樓處特設10人專才置業團體，解答買樓、按揭、物業管理等資料。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，自2月底樓市全面撤辣後，香港樓市重拾強大動力，累積的購買力持續釋放，3月首21日全港一手市場錄得約2,920宗成交，較2月份全月268宗大幅上升近10倍，預計3月全月新盤市場有望錄得約4,500宗成交，將會成為1998年11月後紀錄新高。

美聯中國暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，美聯中國將會配合Blue Coast的宣傳攻勢，在內地各網絡發放資訊，包括今日在深圳市福田區金田路與福華路交匯處現代商務大廈103號舖的龍頭據點設立聯動專門店，稍後將會為項目進行路演，將資訊進一步發放。