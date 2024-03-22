城規會不採納太古可口可樂意見 沙田住宅官地改劃維持原判
2024年03月22日 17:21
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城市規劃委員會就沙田分區計劃大綱草圖作出修訂，改劃區內多幅土地作住宅及商業等用途，該會周五(22日)審理早前收到43份申述，其中太古可口可樂所提出的負面意見不被採納，有關改劃將會維持原有修訂建議。
上述土地改劃包括已納入賣地表的沙田圍路與小瀝源路交界住宅地，太古可樂就該用地提交申述，認為當局未有就有關大網圖的修訂事先向該公司作出諮詢，現時的技術評估未能確切反映整體的環境和交通影響。位於太古可樂廠3樓的鍋爐在運作時會釋出熱蒸汽，該工廠二十四小時年中無休的模式運作，均會對未來居民構成影響。
根據規劃署回應，在進行固定噪音源影響評估的過程中，土木工程拓展署的顧問曾聯絡太古可樂以蒐集相關資料，並在太古可樂廠運作期間進行實地視察。而工廠的熱蒸汽生產樓層沒有排放氣體污染物，擬議發展不會帶來無法克服的問題。最終城規會今日決定不接納該公司提出的申述。
此外，港鐵公司(00066)亦就一幅為位於插桅杆街的一幅狹長土地，即賣地表內的沙田小瀝源源順圍住宅地提交意見，地皮鄰近港鐵第一城站，港鐵認為該幅用地的擬議發展，或會容易受到屯馬綫和附近鐵路道岔基建設施的鐵路噪音影響，項目倡議人進行詳細的鐵路噪音影響評估，並把有關評估提交環保署批准，並須實施足夠緩解措施。城規會備悉有關意見。