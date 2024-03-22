【業績一覽】凌雄科技、上海復旦、中國外運等
2024年03月22日 18:04
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●凌雄科技(02436)公布，截至2023年12月31日止年度之年度，淨虧損約1.31億元人民幣，而2022年度錄得淨利潤，不派末期股息。
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●同道獵聘(06100)公布，截至2023年12月31日止年度之年度， 純利為75萬元人民幣(下同)，2022年為4,436.7萬元，不派末期股息。
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●康利國際(06890)公布，截至2023年12月31日止年度，純利7,744.6萬元人民幣(下同)，按年虧轉盈，每股盈利0.13元，不派末期股息。
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●意達利控股(00720)去年虧損擴大至1.79億港元；2022年蝕6,340.5萬元。不派息。
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●同仁堂科技(01666)去年多賺1.25%，至5.9億元人民幣(下同)；派息0.18元。
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●K CASH集團(02483)去年少賺24.01%，至5,156.6萬港元；派末期息每股1.998仙。
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●騰盛博藥(02137)去年虧損收窄至1.74億元人民幣(下同)；2022年則蝕2.38億元。不派息。
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●上海復旦(01385)去年少賺33.18%至7.48億元人民幣(下同)；派股息每10股1元。
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●中國外運(00598)去年多賺3.49%至42.21億元人民幣(下同)；派末期股息每股0.145元。
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●盛諾集團(01418)去年轉賺6,259.3萬港元；2022年則錄虧損3,597萬元。派末期股息每股1.3仙。
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●葉氏化工集團(00408)去年純利按年減少92.88%至8,662.3萬港元；派末股息每股10仙。
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●天寶集團(01979)去年純利增加10.76%至3.28億港元；派末期股息每股9.6仙。