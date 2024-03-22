惠譽劈萬科信貸評級至「垃圾」　展望「負面」

這是繼穆迪後，再有3大國際評級機構將萬科貶為「垃級債」，目前僅餘標普尚未，但「B BBB+」的前景也被降至「負面」。

惠譽認為，萬科流動性充裕，去年9月底不計預售款項，還有大約600億元人民幣(下同)的現金，夠還530億元的包括資產抵押證券(ABS)在內的短期債務，並預期有深鐵集團撐腰的萬科，可為國內的銀行貸款再融資，亦有自由現金流償還到期債券，事關投地及起樓的資金流出將會減少。

流動性夠 但賣樓差市況曳限制融資

之所以降萬科評級到「垃圾」，理由是基於萬科賣樓表現減弱，上調其今年合約銷售額跌幅預測15個百分點至20%，同時資本市場的波動，限制了其融資能力，這些因素都會持續削弱萬科的財政靈活性和應付到期債券的能力。削萬科地產(香港)則是覺得萬科予其財政支持的誘因不如以往。

惠譽估計，萬科今年尚有130億元債務到期，2025年則有360億元要還，資金來自手頭現金，以及賣樓和變賣資產。

儘管今年銷售有望轉穩，內房行業或公司自己銷情下滑，均可能減少萬科的流動性緩衝。