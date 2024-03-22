不怕餓了麼競爭？美團︰有信心保持行業領先地位

陳少暉在業績電話會議上表示︰「我們已經建立了全世界最大、最高效率、覆蓋最遠的即時配送網絡，我們的規模、影響力、以及非常強力的品牌都是我們的優勢.....其他競爭對手的行動對我們影響有限，我們有信心保持行業領導地位。」

他又指出，在美團的發展過程中經歷了非常激烈的競爭，但這麼多年來公司一直在提高市場份額、提升效率，實現業務目標。他預計，今年配送業務的利潤會保持健康增長，目前還有進一步改善營運效率的空間，有信心可為商戶、消費者、配送員帶來更多價值。

美團董事長王興又提到外賣業務國際化的進展，他指去年5月美團旗下品牌KeeTa在港開始營運後取得了不錯的成績，增長亦符合預期。

目前正評估進入一些其他的海外市場的可能，惟尚未有終決定。惟他也承認，要在海外市場挑戰其他原有的市場參與者有難度，但相信公司良好的現金儲備及現金流對此會有幫助，同時強調將會善用資本，不會孤注一擲。

他說︰「我們在中國建立(餐飲外賣)業務花了十年時間.....我認為可能要再花十年時間才能在海外市場有建樹。」未來會繼續保持耐心，謹慎地評估機會再行動。

對於持續虧損的新業務部門，王興也承認，社區電商平台美團優選的發展並不容易，甚至比想像中還要艱難，但仍會堅持下去。他提到，今年的營運策略會有改變，重點會放在減少經營虧損而不是提升市場份額，並計劃提高價格並減少補貼。目前這些舉動在第一季已有積極的成果，預計今年餘下時間美團優選的經營虧損會繼續收窄。