年內累劈近23%！藍灣半島三房戶減至860萬沽

二手業主愈減愈有，過去約一年間多次降價，合共累減約23%，終以860萬元沽出小西灣藍灣半島套三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島2座低層D室，套三房設計，望海景，實用面積596方呎，去年2月放盤，期間四度降低叫價，年初減價至930萬元，最終僅以860萬元成交，累計減幅約23%，呎價約14,430元。

●中原梁志昌表示，西半山樂怡閣中層A室，實用面積約792方呎，套三房間隔，以1,280萬元成交，呎價約16,162元，原業主於2007年以620萬元購入單位，持貨逾16年帳面獲利660萬元，期內升值逾1倍。

●中原胡志軒指，鴨脷洲海怡半島19座中層G室，實用面積約888方呎，套三房間隔，享海景，已放盤一段時間，終以1,460萬元成交，呎價約16,441元。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城3月暫錄得19宗買賣，較上月全月升超過1倍，平均實用呎價約11,406元，按月回升約7%，屋苑31座高層C室，實用面積約522方呎，叫價670萬元，減至650萬元易手，呎價約12,452元。

●美聯徐廣森稱，牛頭角淘大花園B座中層6室，實用面積約390方呎，兩房間隔，望內園景，以570萬元放盤約半年，跟隨市況減價至500萬元，終獲區外上車客議價後以465萬元承接，呎價約11,923元。

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園3月錄約24宗買賣，比上月全月增加1倍，該盤2期1座高層E室，實用面積約389方呎，兩房間隔，1月以580萬元放售，現以576萬元成交，創同類型單位近月新高，比低位反彈約13%，呎價約14,807元。

●利嘉閣甘尚德稱，奧運站一號銀海8座極高層A室，實用面積約784方呎，套三房連儲物房，望維港海景，叫價2,000萬元，之後叫價調整至1,920萬元，最終以1,868萬元成交，呎價約23,827元。

●利嘉閣李啟昌表示，長沙灣泓景臺5座中低層E室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望內園景，叫價820萬元，累減至790萬元，經磋商後，終以780萬元易手，呎價約14,471元。

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨3月暫錄約37宗買賣，比上月全月反彈近1.5倍，其中5期蘭秀道4號低層戶，實用面積約508方呎，減價10萬元，以570萬元成交，呎價約11,220元，原業主持貨近7年，帳面需蝕讓80萬元。

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新界區

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城G座頂層戶，實用面積約618方呎，套三房間隔，望海景，放盤4個月，叫價890萬，獲買家以823萬元承接，呎價約13,317元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山翠擁華庭8座中層D室，實用面積約573方呎，兩房間隔，望山景，放盤兩個月，叫價699萬元，累減29萬元，以670萬元獲買家承接，減幅逾4%，呎價約11,693元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城3月暫錄約42宗買賣，較上月全月增約147%，屋苑43座高層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，去年5月開價約560萬元，日前議價後以450萬元易手，呎價約15,845元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田碧濤花園3期峰景閣低層E室，實用面積約787方呎，套三房間隔，望山景，放盤近兩年，叫價800萬元，累減32萬元，減幅4%，終獲買家以768萬元承接，呎價約9,759元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，房協沙田綠怡雅苑3座中層J室，實用面積約741方呎，套三房間隔，叫價899萬元，放盤1年，累減61萬，未補價第二市場以838萬元成交，減幅約6.8%，呎價約11,309元。

●中原黎宗文指，大圍及沙田3月暫錄約約161宗二手買賣，按月勁升約4.8倍，大圍名城5座南翼中層A室，實用面積約679方呎，套三房間隔，開價約1,060萬元，日前議價後以1,040萬元易手，呎價約15,317元。

●中原溫志樑表示，火炭駿景園3月錄約6宗二手買賣，屋苑11座低層E室，實用面積約1,039方呎，套三房及工人套房間隔，開價約1,198萬元，日前議價後以1,138萬元沽出，呎價約10,953元，累減約60萬元，新租客為同區客。

●中原張少聰稱，大埔白石角溋玥．天賦海灣3座中層B室，實用面積約1,522方呎，四房雙套房間隔，放盤時叫價約1,700萬元，雙方議價後以1,588萬元沽出，呎價約10,434元，原業主持貨約12年帳面獲利約13萬元，期內升值約0.8%，

●中原李嘉龍表示，大埔居屋宏福苑G座中層2室，實用面積約467方呎，兩房間隔，開價約440萬元，議價後以已補價自由市場價418萬元沽出，呎價約8,951元，新買家為上車客。

●中原蔡天賜指，粉嶺碧湖花園3月暫錄5宗買賣，屋苑6座高層B室，實用面積約491方呎，三房間隔，望山景及市景，開價約460萬元，最終以430萬元易手，呎價約8,758元，新買家為區內用家。

●利嘉閣周雪雯表示，上水龍豐花園B座高層3室，實用面積約499方呎，三房間隔，最終以510萬元成交，呎價約10,220元，原業主於1991年以約91.39萬元買入，轉手帳面賺約418.6萬元。

●祥益盤嘉茵指，屯門居屋美樂花園7座中層D室，實用面積約589方呎，兩房兩廳，單位連租約，未能視察內籠，累積減價25萬元，已補價自由市場以405萬元連租約購入》先收租後自住，呎價約6,876元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣盈翠半島10座中層G室，實用面積約666方呎，套三房間隔，享園景，新買家一直有留意青衣區的三房單位，上址叫價930萬元，經數小時商議後，終以870萬元易手，呎價約13,063元。

●中原林溢斌稱，東涌映灣園3月錄約26宗買賣，屬近3年最旺，成交包括1座低層C室，實用面積約495方呎，兩房間隔，去年12月叫價600萬元，今年2月財政預算案前減至515萬元，最終以500萬元沽出，呎價約10,101元。

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