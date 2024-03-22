美股偏軟　Nike股價挫7%　聯邦快遞逆市上揚

美股周五早段，道指跌49點，報39,732點；標指跌5點，報5,236點；納指跌40點，報16,361點。港股夜期報16,498點，跌17點，低水1點。

對於近期勢如破竹的美股，有大行再次給出更高的預測，法國興業銀行最新估計標指今年底可望升至5,500點，為主流賣方機構中最牛的預測。

企業消息方面，體育用品市場競爭激烈，觀乎Nike及瑜珈運動休閒服品牌Lululemon發布的業績展望就可見一班。事關兩大運動品牌均交出遠比預期為低的業績指引，反映行業前景面臨逆風！其中，Nike料2025財年的上半年收入將錄低單位數下跌，至於Lululemon的全年銷售展望不及預期之餘，北美地區的收入增長更明顯降溫，消息拖累兩企股價昨開市早段各跌7.72%及15.34%。

今年首隻焦點新股、網絡討論區Reddit周四正式掛牌，全日收升48.35%，報50.44美元，市值達80.19億美元；周五早段則跌7.09%。

聯邦快遞(FedEx)公布了截至2月29日止一季業績，期內收入按年跌1.94%至217.38億美元，列帳純利按年升14%至8.79億美元；經調整純利增長11.67%至9.66億美元，其股價早段曾升7.36%。