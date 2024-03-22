兩個全新盤周五開售 同日加推共涉220伙
2024年03月22日 22:52
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兩個全新盤於周五(22日)開售，帶動3月的一手成交量衝破3,000宗。日出康城新盤明日接力推售368伙。市況熾熱，發展商亦加快推售步伐，兩個市區盤深夜加推新價單，共涉220伙。
●油塘朗譽加推價單3號 涉及100伙
保利置業及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周五(22日)加推價單3號，提供100伙，折實平均呎價約19,703元，較對上去年5月推出的價單2號高約4%。該單位實用面積介乎246至730方呎，扣除15%折扣後，折實價介乎439.15萬至1,481.42萬元，折實呎價由17,479至21,889元。入場戶為2座6樓F室，實用面積246方呎，折實呎價約17852元。
●SEASONS PLACE首輪銷售截收11,536張入票
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，首輪銷售於周五(22日)下午4時已經截票，最終截收11,536認購登記，按明日發售368伙計，暫錄超額認購逾30倍，收票量屬「今年新盤票王」。
●九龍灣泰峯次輪暫沽50伙
王新興集團發展的九龍灣泰峯，周五(22日)作次輪銷售，分別以價單形式發售132伙，同時招標推售50伙。銷售流程於傍晚約6時開始，不少準買家陸續到場等候即場抽籤，以決定揀樓次序。發展商指，截至晚上9時45分，是日有50伙已被揀選。資料顯示，項目於過去6日累售約309伙。
●旺角利奧坊．首隅第一輪銷售暫沽31伙
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊．首隅，周五(22日)下午4時起展開首輪銷售，發售68伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，截至晚上8時半，項目已售出31伙。他續指，當中包括兩個大手買家，分別認購兩伙及三伙單位。而是日售出的單位包括17伙一房及14伙兩房戶。首輪銷售反應理想，客源分布上用家及投資者各佔約一半。
●啟德天璽•海獲大手客斥2.7億連購4伙
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周五(22日)以招標形式連沽6伙，當中4伙由同一組大手客斥資約2.7億元購入。上述4伙為第5座20樓A室，第5座20樓B室，第5座25樓A室及第5座25樓B室，A室實用面積為1,401方呎四房，B室實用面積為1,366方呎四房，4伙成交價介乎6,556.8萬至7,117.08萬元，呎價為48,000元及50,800元。
●啟德跑道區澐璟首度上載價單 涉120伙兩房
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，開售至今通過招標已售出146伙，周五(22日)上載首張價單，提供120伙，全屬兩房戶，折實平均呎價約25,914元。折實價介乎1,235.22萬至1,866.79萬元，折實呎價由23,129至30,110元。
●長沙灣連方II樓書曝光
萬科香港發展的長沙灣連方II，周五(22日)上載售樓說明書至一手住宅資訊網。項目為1座樓高25層的住宅大樓，提供378伙，主打的一房及兩房戶佔約66%，最細特色戶實用面積由176方呎。今期的單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎176至611方呎。
●啟德MONACO ONE天際特色戶售5,275萬元
會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，周五(22日)以逾5,275萬元售出2B座38樓A室特色戶，實用面積1,471方呎，屬四房兩套間隔，外連602方呎天台及354方呎雙平台，呎價約35,860元。
●元朗錦田北PARK YOHO Napoli錄「一客兩食」
新鴻基地產(00016)旗下入伙逾4年的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，周五(22日)售出兩伙，共涉1,545.29萬元，市傳為同一組買家購入。其中一伙售出單位為第21A座9樓D室，實用面積 636方呎，三房間隔，以866.07萬元成交，呎價約13,617元。
●啟德海灣第1期連錄3宗成交
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周五(22日)接連售出3伙兩房單位，單日吸金2,983.3萬元。是日售出的單位包括第2B座16樓C室，實用面積450平方呎，成交價974.3萬元，呎價約21,651元。另一伙為第2B座8樓E室，實用面積553方呎，以1,134.2萬元成交，呎價約20,510元。