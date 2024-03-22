兩個全新盤周五開售　同日加推共涉220伙

兩個全新盤於周五(22日)開售，帶動3月的一手成交量衝破3,000宗。日出康城新盤明日接力推售368伙。市況熾熱，發展商亦加快推售步伐，兩個市區盤深夜加推新價單，共涉220伙。

●油塘朗譽加推價單3號 涉及100伙

保利置業及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周五(22日)加推價單3號，提供100伙，折實平均呎價約19,703元，較對上去年5月推出的價單2號高約4%。該單位實用面積介乎246至730方呎，扣除15%折扣後，折實價介乎439.15萬至1,481.42萬元，折實呎價由17,479至21,889元。入場戶為2座6樓F室，實用面積246方呎，折實呎價約17852元。

●SEASONS PLACE首輪銷售截收11,536張入票

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，首輪銷售於周五(22日)下午4時已經截票，最終截收11,536認購登記，按明日發售368伙計，暫錄超額認購逾30倍，收票量屬「今年新盤票王」。

●九龍灣泰峯次輪暫沽50伙

王新興集團發展的九龍灣泰峯，周五(22日)作次輪銷售，分別以價單形式發售132伙，同時招標推售50伙。銷售流程於傍晚約6時開始，不少準買家陸續到場等候即場抽籤，以決定揀樓次序。發展商指，截至晚上9時45分，是日有50伙已被揀選。資料顯示，項目於過去6日累售約309伙。

●旺角利奧坊．首隅第一輪銷售暫沽31伙

●啟德天璽•海獲大手客斥2.7億連購4伙

●啟德跑道區澐璟首度上載價單 涉120伙兩房

●長沙灣連方II樓書曝光

萬科香港發展的長沙灣連方II，周五(22日)上載售樓說明書至一手住宅資訊網。項目為1座樓高25層的住宅大樓，提供378伙，主打的一房及兩房戶佔約66%，最細特色戶實用面積由176方呎。今期的單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎176至611方呎。

●啟德MONACO ONE天際特色戶售5,275萬元

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，周五(22日)以逾5,275萬元售出2B座38樓A室特色戶，實用面積1,471方呎，屬四房兩套間隔，外連602方呎天台及354方呎雙平台，呎價約35,860元。

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