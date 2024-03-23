東方日報B1：美團核心季賺43億　新業務增收未扭虧

美團公布的上季業績，不論是收入還是盈利均好過市場預期。

美團的美國預託證券(ADR)於周五(22日)美股早段折合報92.343港元，較香港收市價高4.64%。周五在業績公布前，美團股價跌4.38%，全日沽空金額達到10.93億港元，沽空比率更達到30.42%，似乎反映了市場低估其業績表現。

回顧上季度，美團季內即時配送交易筆數達60.46億宗，按年增長25.17%，增幅亦與公司本身的收入增長匹配。美團透露，餐飲外賣的年度交易用戶持續增長，中高頻用戶及其購買頻次穩步提升，又謂「餐飲外賣30分鐘內送達已成為一種新的生活方式，並擴展至更廣泛的品類，滿足更多的消費者需求」。

他又指出，在美團的發展過程中經歷了非常激烈的競爭，但這麼多年來公司一直在提高市場份額、提升效率，實現業務目標。他預計，今年配送業務的利潤會保持健康增長，目前還有進一步改善營運效率的空間，有信心可為商戶、消費者、配送員帶來更多價值。

美團董事長王興又提到外賣業務國際化的進展，指去年5月美團旗下品牌KeeTa在港開始營運後取得不錯的成績，增長亦符合預期。目前正評估進入其他海外市場的可能，尚未有最終決定。惟他也承認，要在海外市場挑戰其他原有的市場參與者有難度，但相信公司良好的現金儲備及現金流對此會有幫助，同時強調將會善用資本，不會孤注一擲。

他說︰「我們在中國建立(餐飲外賣)業務花了10年時間……我認為可能要再花10年時間才能在海外市場有建樹。」未來會繼續保持耐心，謹慎地評估機會再行動。

整體而言，包括餐飲外賣、到店、酒店及旅遊等在內的核心本地商業收入於上季按年增長26.81%至551.3億元，其中配送服務收入增長10.89%，佣金收入增長32.72%。集團解釋，增長主要來自加強供應、產品迭代及消費持續復甦推動交易宗數增長，但就提到餐飲外賣及美團閃購業務的平均客單價格下降。

至於新業務方面，收入按年增長11.46%至185.65億元，惟該部門仍錄得48.32億元的經營虧損。公司在業績公告中提到，由於社區電商的市場規模按年基本持平，美團優選的增長速度放緩，虧損金額和虧損率依然顯著。背後主要原因在於規模增長低於預期，導致難以大幅降低件均履約成本；以及激烈的競爭使得提高商品加價率和降低補貼的難度加大。

王興承認，美團優選的發展並不容易，甚至比想像中還要艱難，但仍會堅持下去。他提到，今年的營運策略會有改變，重點會放在減少經營虧損而不是提升市場份額，並計劃提高價格並減少補貼。目前這些舉動在第一季已有積極的成果，預計今年餘下時間美團優選的經營虧損會繼續收窄。