【錢夫人巡舖】中小銀行加息搶定存　4厘以上選擇多

中小型銀行繼續加息搶錢，其中中信銀行的「inMotion」存款息率頗為吸引，新資金敍造1/2個月、3個月、6個月及12個月散戶息率分別為3.55厘、4.1厘、4.13厘、3.95厘；大戶CITICdiamond息率為3.55厘、4.2厘、4.23厘、4.05厘；起存額由10,000元至99,999元。

另南洋商業銀行4個月港元定存有4.2厘，惟起存額要100萬元，適用於「智優息定期存款」特選「南商理財」客戶，透過分行以新資金辦理。

虛銀方面，富融銀行加3個月港元定存息率，由4.1厘加至4.2厘，而且不設最低起存額。天星銀行同樣加息，6個月有4厘，4個月有3.9厘，起存額1,000元，毋須新資金。

Mox Bank亦推15厘港元的新客戶優惠，起存額5萬港元，同時維持活期存款最少60日。

大新銀行最新推出特選分行禮遇，即日起至年3月28日，全新客戶於大新銀行之指定分行，包括金鐘海富中心分行、太古城分行、美孚新邨分行或大圍分行成功開立VIP i-Account 綜合理財戶口，並以全新資金10萬至50萬港元開立4個月港元定期存款，可享4.8厘特優港元定期存款年利率優惠。