道指收挫305點　納指再創新高　Lululemon插近16%

美企業績表現參差，大市過去一周也累升不少，美股周五(22日)個別發展，道指由紀錄高位回吐逾300點，收市跌305點或0.77%，報39,475點；標指跌7點或0.14%，收報5,234點；納指升26點或0.16%，收報16,428點，溫和創歷史新高。

受反壟斷訴訟困擾的蘋果公司(Apple Inc.)周四(21日)挫逾4%，市值單日蒸發逾1,100億美元，周五反彈0.5%。特斯拉(Tesla)跌1.1%，傳旗下內地廠房削減產量。英偉達(Nvidia)則漲3.1%，收報942.89美元。

體品股受壓，睇淡收入前景的Nike，下滑近7%，為跌幅最大道指成分股。Lululemon插15.8%，對新一個財年收入預測也遜預期。不過，聯邦快遞(FedEx)飆7.4%，擬回購50億美元股份。

有「美國連登」之稱的社交媒體Reddit周四上市，收市較招股價狂升48%，不過周五回落8.8%。

此外，港股ADR指數按比例計算，收報16,723點，跌13點或0.08%。

大型藍籌靠穩，滙豐控股收報61.85港元，較港收市高0.9元；騰訊控股收報288.8元，較港收市無升跌。