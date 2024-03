【致富智庫】CEO教上位　最緊要把口

港府的「共創明『Teen』計劃」為來自弱勢社群家庭的中學生配對一名「友師」,藉他們的閱歷幫助參與計劃的青少年擺脫跨代貧窮。有見及此,東網也找來幾位行政總裁(CEO)級數的商界領袖分享「上位經」,勤奮、盡責、好學、見多識廣固然加分,但原來「Talk得」也很重要。

他不時應邀去大學與畢業生或初創企業作分享,經常向他們強調這一點很重要,不論本科背景是甚麼,皆要懂得完美表達自己的意念爭取認同與理解;如果擔任管理層,更需懂得表達,繼而引領下屬完成任務,「畀到希望同欣賞佢哋」,推動公司發展,這也是領導才能。

亦有上市公司的舵手向東網提到,為培養同事的說話技能,「身先士卒」不用講稿作匯報,過了一段時間讓其他主管跟隨,否則有懲罰,因為只有發自內心的說話別人才會聆聽,提着講稿事先已經豎起一道隔膜,再長篇大論,台下聽眾可能已經心不在焉,「諗緊收工去邊度食飯,買邊隻馬……所以講嘢最好5至10分鐘,畀到一、兩個重點同事就得」。

這位CEO還提到,早年到內地巡視業務不光是聽當地單位匯報,還要親自檢查,不料果然發現問題。

不過,不論是精彩的演講或匯報,抑或幫公司「建功立業」,歸根究柢還是事先做好充分準備。其實林世豪也看員工是否願意學習,尤其是幾個「心水」人選都能言善辯的時候,因為人人都要懂去適應不斷變化的環境,還有就是能否充分計算風險並敢於承擔。

瑞銀前投資銀行亞太區主管金弘毅亦分享,擁有上進心、好奇心及團隊精神,乃在投資銀行工作的重要特質,並要永遠保持對行業知識的渴求和積極學習去維持競爭力,這與「新興市場之父」麥樸思相似。

麥樸思早年接受東網訪問所提過,適合與他「搵食」的資質乃勤奮、謙遜、願意學習及接受新事物,以及懂得正面地看待事物。

匯報先講結論 免老細無耐性

台積電創始人張忠謀開創改變半導體行業乃至科技發展的「晶圓代工」模式,被尊為「半導體教父」,以紀律嚴明的領導風格見稱。

就着這點,蔣尚義前年3月接受美國加州電腦歷史博物館口述歷史訪問時回憶,張忠謀對聽取下屬匯報要求很高,這也是他公務繁重卻能每天下午6時下班回家的秘密——效率。

蔣說,張忠謀期望每次從下屬的匯報吸收新知,「可是如果你按着(研究)數據、解讀、結構的順序給他長篇大論,你就麻煩了,過了5分鐘他就找不着北(沒頭緒),餘下25分鐘你會很慘,他漸漸會不耐煩,斥責你,甚至會撕掉你的論文,再趕你走」。

最終他花了4、5年的時間才弄明白,「你應該一開頭就告訴他結論,他會『噢』,然後他會想『這30分鐘(匯報)是有價值的』,之後就會很耐心把餘下細節聽完」。

CV僅列重點 詳寫工作經驗

萬丈高樓從地起,職場上位前第一步必定是見工,而在面試脫穎而出的第一步就當然是寫好求職履歷表(CV)列舉「十八般武藝」,好讓據說只會用7.4秒掃讀CV的人給你加分。微軟創始人蓋茨曾在網上公開其1974年還在哈佛大學讀書時的CV,居然被專家批評講廢話,究竟何事?

蓋茨早就上了「神枱」,惟他布衣時代的CV一出仍引起廣泛興趣。求職專家首先批評的倒不是連身高、體重和宿舍房間號碼之類無關痛癢的東西都寫,而是以段落形式來表達過往工作經驗太過難讀,不易找出重點,「分不清哪些是校內工作,哪些不是」,即使實情是他早在大學一年級已經累積一定履歷,展現出他的拚搏欲。

專家建議,求職者必須本着「一兩分鐘能夠徹底了解你」的心態去寫,首先在頂部個人資料的下方就陳列專長、專業資格和主要成就,以幾行文字總結自己的職業生涯,之後再在「經驗部分」以列點形式展示自己每份工作,以及期間的職責與成就,增強「第一印象」。另外可以附上LinkedIn檔案連結,讓公司看到更多認證,據統計可以提升見工機會71%。

比起展示方式不夠清晰,專家指出,更大的問題是用語不夠說服力。就以1973年首9個月於TRW Systems Group出任程式編寫員為例,工作描述只是「involved with file design and modifications to operating system」(參與檔案設計及修正作業系統),「involved with(參與)這個詞其實很虛,沒有意義」,應該更加具體。

專家建議,工作經驗應寫得更具體,詞匯要更豐富和鮮明,不要工作經驗下面每個職責都是「Responsible for……」(負責……),而是諸如「持續超額完成月度銷售目標」、「每天cold call(電話促銷)超過50個電話,致力開拓客源,並持續跟進確保生意充足」。

另外,求職者如果能夠展示出自己是一個能適應環境快速變化的人就更好,許可的話可提「帶領一個由20人縮編至11人的銷售團隊提高營業額25%」。