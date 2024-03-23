SEASONS PLACE首輪銷售368伙　暫沽47個單位

今年首個鐵路盤開售，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周六(23日)作首輪銷售，以價單形式發售368伙。銷售程序於早上9時45分，在尖沙咀海港城港威大廈展開。市場消息指，截至下午12時，項目暫沽47伙。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是日客戶出席率踴躍，高達近九成，大手組別中有一半為投資客，而B組中亦有不少投資客及內地專才。大手客尤其追捧一房單位，認為門檻低細，租金回報高。整體出席客戶有六成屬用家，約兩成屬投資客，約兩成是內地專才。他對今日項目首輪銷情充滿信心，有望短期加推新一批單位應市，將有提價空間。

是日銷售安排上，會劃分A1組，A2組及B組揀樓，最優先的A1組買家須揀選最少2個及最多6個指明單位，A2組買家可選購1伙兩房梗廚或三房戶。B組買家可購1至2伙。

資料顯示，是日發售的單位包括115個1房，218個2房，35個3房單位，折實售價由447.2萬至1,081.1萬港元，折實呎價由13,576至16,257元，折實平均呎價約14,604元。項目首輪銷售於昨日已截票，最終截收11,536張入票，超額逾30倍。