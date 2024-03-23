美聯布少明：SEASONS PLACE大手客斥3500萬連掃6伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，會德豐地產的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，今(23日)首輪發售368伙。項目坐擁地利及港鐵交通優勢，料是日首批單位可沽清，該行錄得大手客斥約3,500萬港元連購6伙，包括5伙兩房及1伙一房。

布少明表示，該行旗下客戶中，九龍區佔約八成，港島區及新界區客人則各佔約兩成，是次以兩房梗廚及三房梗廚戶型較受買家垂青。雖然項目以用家主導，但由於項目租務及投資潛力優厚，故亦有約三成是投資客，預計項目落成後呎租有約40至50元，租金回報率料有3.5至4厘水平。

布少明表示，隨着市場預期今年內會減息0.75厘，加上撤辣效應帶動，樓市需求不俗，並將繼續帶動一二手交投向好，料今日全日一手交投有望錄約450宗，將創撤辣後單日新高。而3月份一手市場已錄得逾3,000宗成交，視乎其他新盤的開售進度及加推情況，全月一手交投有望錄得4,500宗，並創1998年11月後的新高。至於，二手全月交投亦將顯著上升至5,000宗水平，支持樓價止跌回穩。