復活節朱古力蛋貴過以前　巴西商家推分期付款吸客咁誇？

復活節假期臨近，不過應節食品朱古力蛋及朱古力兔價錢更貴，原因是可可價格上升。現在商店價格的上漲，反映去年可可價格向上。從那時起，可可價格升勢就加速，今年更已經升逾一倍。

過去三周，紐約的批發豆類價格就漲47%以上，每噸超過8,900美元，並意味家庭消費的價格會更高，因為零售商會受影響。英國消費者已經為朱古力付出更多錢，有時卻買得更少的產品，即面對所謂「縮水性通脹​​(shrinkflation)」，巴西更有商店宣傳可以透過貸款及分期付款買朱古力蛋，而成為熱話。

消費者情報公司NIQ數據顯示，在美國，朱古力蛋平均單價過去一年升12%。據消費者組織Which？稱，英國一些受歡迎的復活節彩蛋價格已飆升達50%。

根據本月數據分析公司YouGov的調查，糖果是美國消費者最容易注意到縮水性通脹的貨品類別之一。據美國國家糖果協會數據，44%人表示，由於通脹，他們買朱古力或糖果的次數減少。

J Ganes Consulting總裁(Judy Ganes表示，雖然一些公司可能有平價庫存來滿足未來6個月的生產需求，但他們會選擇逐步提價，而不是大幅加價。