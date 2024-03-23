雷軍：小米高層全部參與SU7路面實測　自己測試10多次

他指，自己參與測試10多次，里程3,000多公里。「最長的一次，今年1月5日，從北京開到上海，全程1,276公里，我一個人開，全程高速NOA(自動輔助導航駕駛)，加上充電和休息，總用時15個多小時。這次測試對續航挑戰很高，四驅車，冬季+高速(路上車不多，絕大部分時間時速都在100km/h以上)，路上充電2次，各項體驗相當不錯。」

對於小米SU7實車路面測試，他表示，投入576輛樣車，在全國300個城市大規模測試，從黑河負40℃超低溫，到吐魯番60℃高溫，跨越100℃溫差，再到海拔4,768米昆侖山的高原測試，測試規模相當大，很多人在不同城市都見過他們的車隊。「經過如此嚴苛的測試，小米SU7已經準備好了，下周四發布。」

他提到，測試車的成本，剛開始的一批特別貴，大約每輛200多萬元人民幣，愈到後來愈接近量產車成本。「576輛，這樣的測試規模，應該是國內最大的吧？這也是很多人在不同城市見到我們測試車隊的原因。」