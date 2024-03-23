陳樂怡：騰訊音樂料可推動付費訂閱用戶規模

美國聯儲局3月點陣圖不變，維持預測年內減息3次，累計減幅0.75厘。原先市場關注2月通脹數據強勁，或使聯儲局修訂點陣圖預測，議息結果最終消除投資者疑慮，利好市場氣氛。不過，假設聯儲局6月首次降息，關注後續通脹回升壓力，令到及後兩次減息產生變數。

另一邊廂，左右後市另一關鍵仍繫於內地經濟去向，首兩月部分經濟指標改善，但仍需要更多證據證明經濟有力復甦。參考目前已公布業績的中資股，受宏觀環境影響，不少企業收入增速放緩，企業出海成出路，配合降本提效加速，以達至利潤率擴張。市場短期聚焦績優股，炒股不炒市，恒指阻力17,500點。

我們看好付費訂閱音樂的滲透率提升，公司憑其豐富內容庫，與三大唱片公司的穩定合作關係，以及騰訊生態系統的便利性，將可推動付費訂閱用戶規模以及單個付費用戶人均收入持續增長。另外，公司正在檢視不同選項以提升股東回報，當中包括派發股息，料會得到投資者歡迎。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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