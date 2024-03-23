郭家耀：中國奢侈品市場續增　利艾德韋宣鞏固行業地位

集團為大中華地區領先的高端奢侈品牌體驗營銷服務提供商，2023年的市場佔有率為12.7%。集團的體驗營銷業務模式涵蓋創意設計、內容製作、活動策劃、活動管理及執行，以滿足品牌目標消費者的需求。集團積極推廣數據互動營銷業務。實體活動和數據互動服務的結合。去年集團的體驗營銷業務錄得收入為7.62億元人民幣，按年增加48.3%，體驗營銷分部收入佔集團總收入的78.8%。隨着中國經濟復甦及高端奢侈品消費轉趨活躍，客戶對營銷的需求增加為集團帶來更多體驗營銷商機。

數字營銷與推廣業務能更好地與體驗營銷業務相結合，可促進強大的協同作用。不僅幫助擴大品牌的知名度和影響力，也通過提供有價值的內容和互動體驗，以提高消費者的參與度和忠誠度。集團的數字營銷與推廣服務主要通過微博、微信、抖音、小紅書、Facebook、Instagram 等社交媒體平台，協助客戶推廣其品牌和產品。去年數字營銷與推廣業務收入為1.88億元人民幣，按年增加21.9%，佔集團總收入的19.5%。業務增長主要原因是客戶對一站式服務的需求增加。

集團亦擁有多個IP的長期獨家運營權，包括上海設計周、D UNIVERSE、西岸漩心、環法自行車賽車、西甲俱樂部等。IP不僅提供業務機會，更可以進一步提升集團的品牌認知度及市場影響力。去年IP拓展業務收入為1,700元人民幣，下降35.8%，佔集團總收入的1.8%。收入減少主要由於不計入上海設計周及西岸漩心的聯營公司產生的收入。

集團已制定積極的戰略，以反映中國奢侈品市場的增長趨勢及消費者需求的變化。加深與現有客戶的關係，同時吸引新客戶。集團致力通過採用創新的營銷戰略和提供優質的服務體驗，擴大在中國市場的影響力。隨着中國奢侈品市場繼續增長，集團將進一步鞏固在行業中的主導地位，實現持續穩定增長。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)