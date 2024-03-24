【星期一．炒啲乜】港股千祈千祈要睇實咩位？

踏入3月份最後一周，又到月結及季結的時候，惟港股全周只有4個交易日，周五(29日)為假期休市。恒指目前失守100天線，甚至可能下試50天線，大市短期恐回落至16,000點水平，若重磅股如中資科技股轉強，大市或有所突破。

此外，不少藍籌業績下滑或削派息後「見光死」，分析指，如企業派息幅度未能令投資者滿意，股價跌勢會較顯著。

經濟數據方面，周二(26日)香港公布進出口數字，周四(28日)也有貨幣供應數據。內地則於周三(27日)發布工業利潤數據。美國於周四及周五(29日)分別公布申領失業救濟人數及個人消費。數據好與壞將左右大市表現，影響市場投資情緒。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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