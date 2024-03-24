曜熊理財：金股債基金前景看高一線

美國聯儲局宣布將基準利率維持在5.25至5.50厘區間不變，連續第五次保持利率不變，符合市場預期。惟聯儲局仍堅持其之前預測，即到2024年底前將進行三次降息。

聯儲局保留年內降息三次的指引，各大類基金的多頭陷入了狂歡。聯儲局新的利率點陣圖並未如部分市場人士事前擔心的那樣，將年內降息次數的預估從三次調整為兩次。

美債基金隨着聯儲局降息預期回升，各期限美債收益率隔夜則普遍從高位回落。2年期美債收益率下跌8.7個基點，報4.609厘，5年期美債收益率下跌5.6個基點，報4.247厘，10年期美債收益率下跌2.2個基點，報4.274厘。

美股以及貴金屬基金表現火熱，在新年首兩月美國通脹依然呈現頑強背景下，聯儲局仍然是向鴿派傾斜。刺激現貨黃金價格首次突破每安士2,200美元。黃金基金應聲而上。

聯儲局對美國經濟的表述顯得相當樂觀。美國經濟正穩健增長，就業增長仍保持強勁。市場預計通脹率將在明年內回落至聯儲局2%的目標。未來有幾個不太可能出現的不確定因素，給經濟帶來負面衝擊，其中包括黑天鵝事件和地緣政治緊張局勢的蔓延等。預期金股債基金升勢持續。

曜熊理財策略董事馬煒喬