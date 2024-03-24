中原：10大屋苑周末兩日錄19成交　按周跌32%

大型全新盤推售搶去樓市焦點，以致二手市況放緩。中原指出，十大屋苑於過去周六、日(23、24日)錄得19宗成交，按周再跌約32.1%，連續兩周下挫，期內佔4個屋苑未聞成交，包括鰂魚涌康怡花園、茶果嶺麗港城、將軍澳新都城及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去3天有多個一手新盤開售，爆發新盤戰，其中將軍澳新盤銷情叫好叫座，帶動昨日(23日)一手成交量錄逾400宗，創撤辣後單日新高。本月一手成交量暫錄約3,500宗，銷情理想。一手新盤百花齊放，二手交投難免受壓，相信短期內成交仍側重於一手市場，二手業主叫價未敢進取，只輕微收窄議幅，部分買家為購心水戶更會追價入市，相信後市平穩。

過去兩日以荔枝角美孚新邨錄5宗成交最活躍，中原馮健平表示，期內屋苑平均呎價保持萬元水平，本周末報約10,459元。其中，屋苑6期蘭秀道46號高層D室，實用面積約562方呎，兩房間隔享山景，原開價630萬元，減價後以600萬元易手，呎價約10,676元。

鰂魚涌太古城亦錄4宗成交，另一個港島藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島則錄1宗買賣。該行盧鏡豪表示，海怡半島21座高層B室，實用面積約581方呎，三房連套房間隔，望內園泳池景，以828萬元成交，呎價約14,251元。

新界區以天水圍嘉湖山莊錄4宗成交最理想，中原伍耀祖表示，屋苑景湖居5座中層E室成交，實用面積約446方呎，兩房間隔，以390萬元成交，呎價約8,744元。原業主於2018年4月以460萬元購入單位，持貨近6年帳面需蝕讓約70萬元。