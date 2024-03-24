利奧坊‧首隅加推25伙　折實平均呎價19318元

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，新推單位包括12伙兩房戶、以及13伙一房戶，實用面積272至353方呎，折實售價532.86萬至707.2萬元，呎價約17,024至21,331元，該批單位折實總值約1.5億元。售價入場單位為12樓E室，為實用面積252方呎的一房戶。

項目同時上載全新銷售安排，將於周四(28日)發售20伙，包括8伙兩房及12伙一房戶，實用面積252至351方呎，折實售價482.72萬元起。

此外，同系鰂魚涌THE HOLBORN於今日共錄15宗成交，項目全數標準單位售罄，成交單位包括6伙一房及9伙開放式單位，實用面積221至255方呎，售價514.3萬至650.83萬元，呎價約22,232至26,737元，單日套現約8,900萬元。該盤開售至今售出418伙，套現近28億元，僅餘最後兩伙頂層特色單位未售。

此外，同日北角維峯·浚匯、以及西營盤藝里坊‧1號亦各自售出4伙。連同一部項目，集團自撤辣日起計，至今已暫售出近1,100伙，套現約67億元。