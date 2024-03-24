業主繼續損手　將軍澳中心三房5年帳蝕70萬元

樓價欠缺上升動力，近年入市的業主現時沽貨繼續損手離場，將軍澳中心一個三房以900萬元售出，原業主持貨約5年帳面虧蝕約70萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧宏基表示，西營盤星鑽低層A室，實用面積約582方呎，兩房間隔，以1,288萬元放售，議價後以1,183萬元沽出，呎價約20,326元。

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九龍區

●中原張仲偉指出，九龍塘畢架山一號10座中層D室，實用面積約990方呎，三房連套房間隔，以2,185萬元成交，呎價約22,071元。原業主2012年3月以1,638萬元購入單位，持貨12年帳面獲利547萬元，單位升值33%。

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新界區

●中原伍錦基稱，沙田第一城28座高層C室，實用面積約688方呎，三房連套房間隔，開價約950萬元，議價後以808萬元易手，呎價約11,744元。

●世紀21奇豐黎健峯指出，馬鞍山銀湖‧天峰8座中層D室，實用面積約543方呎，兩房間隔享海景，原叫價820萬元，減價後以788萬元成交，呎價約14,512元。

●祥益黃慶德表示，屯門南浪海灣6座低層A室，實用面積約524方呎，兩房間隔，以560萬元易手，呎價約10,687元。

●中原王勤學表示，元朗鉅發大廈中層B室，實用面積約452方呎，兩房間隔，獲上車客在零議價下以400萬元承接，呎價約8,850元。

●美聯羅定康稱，將軍澳中心2座高層F室，實用面積約684方呎，三房間隔，以900萬元售出，呎價約13,157元。原業主於2019年2月以970萬元購入物業，持貨約5年帳面虧蝕約70萬元或約7.2%。

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