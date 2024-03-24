新盤市旺！3月一手成交破3600宗　創11年新高

樓市撤辣後新盤交投勢不可擋，3月份市場一手成交已突破3,600宗，創2013年一手新例實施後單月新高。剛於周六(23)首輪發售並即日沽清可供發售單位的將軍澳日出康城樓盤，落實於周三(27日)盡賣餘下282伙。市區豪宅錄得巨額成交，石硤尾豪宅項目以10億元沽出一座巨型洋房，創一手新例後九龍區新高價。

SEASONS PLACE昨加推244伙 周三展次輪銷售

●鐵路新盤熱銷，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周六(23日)以價單形式首輪發售368伙，即日全數沽清，套現約23.6億港元。發展商昨晚隨即加推價單第4號，涉及項目最後的244伙，同時落實下一輪銷售，於周三(27日)盡推餘下282伙。

集團副主席兼常務董事黃光耀表示，項目日前首輪銷售大手時段售出約120伙，涉及超過20組買家，約半數為內地客。該時段有兩組大手客購入6伙，最大手涉額約4,788萬元。

他續稱，新推價單涵蓋一房至三房戶，並有21伙特色戶，實用面積282至665方呎，折實售價452.3萬至1260.8萬元，呎價約14,047至19,379元。今批單位定價因應座向及景觀，輕微上調約1%，折實後佔約三成售價為500萬元以內，整批折實市值約14.8億元。

周三次輪銷售將盡推新價單所有單位，以及已發出價單而未推出的38伙，而該批單位價單亦有更新，價單售價上調約0.7%至1.5%。會視乎銷售反應，再部署系內日出康城12B期推售時間。

利奧坊‧首隅加推25伙 折實平均呎價19318元

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，新推單位包括12伙兩房戶、以及13伙一房戶，實用面積272至353方呎，折實售價532.86萬至707.2萬元，呎價約17,024至21,331元，該批單位折實總值約1.5億元。售價入場單位為12樓E室，為實用面積252方呎的一房戶。

項目同時上載全新銷售安排，將於周四(28日)發售20伙，包括8伙兩房及12伙一房戶，實用面積252至351方呎，折實售價482.72萬元起。

此外，同系鰂魚涌THE HOLBORN於今日共錄15宗成交，項目全數標準單位售罄，成交單位包括6伙一房及9伙開放式單位，實用面積221至255方呎，售價514.3萬至650.83萬元，呎價約22,232至26,737元，單日套現約8,900萬元。該盤開售至今售出418伙，套現近28億元，僅餘最後兩伙頂層特色單位未售。

同日北角維峯·浚匯、以及西營盤藝里坊‧1號亦各自售出4伙。連同一部項目，集團自撤辣日起計，至今已暫售出近1,100伙，套現約67億元。

青衣明翹匯昨招標售出四房戶 做價1535萬元

買家為來自西九龍的換樓客，區內欠缺同類型四房新供應，參觀後決定購入單位。

此外，項目今日(24日)亦售出一伙三房連平台特色戶，單位為1座1樓D室，實用面積586方呎，平台175方呎，成交價1,130萬元，呎價約19,283元，買家為將軍澳向隅客。

緹外招標售出洋房 做價10億元 創九龍區一手新高

該洋房實用面積11,589方呎，五房連五套房另設5間工人房間隔，附設15,397方呎花園，並設有兩個車位的車庫，成交呎價約86,289元，則為九龍區洋房一手呎價新高。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，是次交易是緹外繼今年1月以破頂價售出兩伙頂層大宅後，再度錄得新高價成交。項目於2024年已錄得6宗成交，成交價介乎2.25億至10億元，總成交金額達29億元，平均呎價約69,752元。而開售至今累售11伙，套現逾41億元，平均呎價約64,705元。

恒地韓家輝攜兩位千金參觀利奧坊‧首隅展覽廳

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝，於周日(24日)到訪項目展覽廳督師，更帶同兩位千金到位於尖沙咀美麗華商場及國際金融中心的展覽廳參觀，為經紀及銷售團隊們打氣。

星凱‧堤岸周末售5伙 套現逾4817萬元

●中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，於周末兩日(23、24日)再沽5伙，套現4,817.9萬港元。集團營銷策劃總監楊聰永指出，其中，項目5座47樓E室，實用面積348方呎，一房間隔，今日以686.6萬元售出，呎價約19,730元。

而項目昨日兩宗成交則包括5座30樓C室，成交價1,745.9萬元，實用呎價18,436元。該盤於3月已售出194伙，銷售額近21億元。開售至今累售1,124伙，佔全盤1,335伙逾84%。

維港滙周日沽出4伙 吸金逾6700萬元

今日成交佔3伙來自維港滙II，均為實用面積492方呎戶型，售價由1,206萬至1,235.6萬元。其中兩宗由同一組買家購入，包括3B座23樓C室及同座35樓C室，兩伙成交價共2,463.8萬元。

至於維港滙III亦售出1伙，單位為1A座20樓B室，實用面積1,001方呎，成交價3,065萬元，呎價約30,620元。該系列自撤辣至今錄得98宗成交，套現逾18億元，開售後累沽1,175伙 連車位套現逾200億元。

計及其他項目，信置旗下新盤撤辣後則累錄190宗成交，套現逾26億元。