東方日報B1：中石化賺583億縮12%　預警油價高位震盪

董事長馬永生在業績報告內解釋，本次增加派息，是考慮到財務狀況穩健，經營活動現金流量大幅增加，同時也考慮到盈利水平、股東回報和未來可持續發展需要等而決定。全年股息每股0.345元，如加上回購金額，合併計算後去年派息比率按年升4個百分點至75%。

然而，去年公司表現未盡如人意，業績報告內指出，去年全球經濟恢復緩慢、地緣政治波動加劇、宏觀形勢不穩定及不確定明顯上升，並且油價波動較大，其中，布蘭特原油現貨價格全年就按年下跌18.4%。同時，新能源快速發展，化工市場供過於求，都令該企的經營環境變得複雜多變。

其中溢利貢獻最大的上游勘探及開發業務，雖然油氣當量產量上升3.1%至5.04億桶，但經營溢利不升反跌16.29%至449.63億元。原油產量升0.1%至2.81億桶，當中內地佔2.51億桶，海外佔2,949萬桶。惟該企今年計劃生產原油2.79億桶，其中境外佔2,665萬桶，皆較去年有所減少。

至於煉油業務經營溢利去年增幅一枝獨秀，大升68.76%至206.08億元。主因或與2022年內地成品油需求較少有關，令去年市場快速反彈。發改委統計顯示，成品油表觀消費量(包括汽油、柴油和煤油)按年增長11.8%至3.85億噸。另外，為應對油價反覆，該企去年堅持產銷一體運行優化，全年原油加工量創歷史新高，達2.57億噸，按年增加6.3%。

展望今年，該企指，隨着中國經濟繼續回升向好，預計境內天然氣、成品油和化工產品需求保持增長。綜合考慮全球供需變化、地緣政治等因素後，料國際油價在中高位震盪。而公司今年資本開支計劃按年略降2.14%至1,730億元，其中勘探及開發業務佔778億元。

油價不穩，反觀金價近期卻累升不少，本月就曾破每安士2,200美元大關。世界黃金協會中國區行政總裁王立新認為，是對歐美央行貨幣政策轉向的預判、其衍生的金融波動、技術面加持、中印在實體黃金消費市場的強勢表現，以及地緣政治緊張局勢升溫5大因素共同推動金價創出歷史新高。

他指，過往數據所見，無論以美元或人民幣計價，投資黃金的平均年報酬率可達到6至8%。故他建議，一般人投資黃金首先應着眼於長期；其次，建議沒太多經驗的投資者避免槓桿投資產品；其三是要關注第三方風險，買金也要甄別正規機構。