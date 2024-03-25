中信証券本月推出14隻窩輪產品　為投資者提供多元選擇

【營業資訊】港股近月走勢略為喘定，惟是否見底仍屬未知之數，且恒指近況仍波動，投資者想低揸高沽絕非易事。不過，香港作為成熟的國際金融中心，面對市況波動，散戶亦非一籌莫展，可以透過不同收益結構的衍生產品賺取回報。

事實亦是如此，就算是過去幾年港股跌跌不休，整體成交金額萎縮，卻無損香港衍生工具市場的蓬勃發展。據香港交易所資料，香港上市結構性產品市場連續17年獲得全球最大結構性產品市場的銜頭，可見香港散戶熱衷於投資衍生工具。

中信証券有見及此，本月1日正式進軍本港上市衍生產品市場，發行人代號為「信證」，以「與卓見同行」為品牌理念，致力向以卓越眼光選擇信證的投資者報以市場領先的交易體驗，共同實現投資目標。

中信里昂副首席執行官、首席運營官許建強表示：「此次開拓香港權證業務市場是完善中信証券股權衍生品業務佈局，銳意深化香港業務優勢的重要一步。我們將善用中信證券品牌和資產負債表優勢，盡最大努力為本港散戶投資者提供高效而極具價格競爭力的產品。」

中信證券國際股權衍生品銷售經理李佳原指出，雖然香港仍然穩守全球最大結構性產品市場的頭銜，但近年市場新產品發行量下降令不少具備質素和交易機會的股份沒有足夠和合適的輪證產品供投資者選擇，公司正是瞄準這一缺口進入市場。

憑藉中信證券廣泛的業務網絡及在衍生品交易、風險管理等領域的綜合能力，中信証券經紀(香港)有限公司將繼續積極開拓本地及環球資本市場投資品類，幫助投資者把握投資先機。

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