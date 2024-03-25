盈滙企業控股收購RMAA工程承建商及建材分銷商

目標公司分別持有港韶(香港)建築工程及卓毅建材的全部股權，該兩家公司分別於香港從事提供RMAA工程的承包服務及於香港從事建築材料分銷。

集團相信，透過收購專門從事集團主要從事的RMAA工程的承建商進行橫向整合，將進一步提升集團進行RMAA工程的能力及其在投標潛在項目方面的競爭力。集團亦認為，通過收購上游建築材料分銷業務進行垂直整合，將使集團的收入來源變得多元化、改善其供應鏈韌性，以最大限度地受益於從RMAA工程價值鏈中的潛在交叉銷售協同效應。

賣方向買方保證及承諾，目標公司截至2024年12月31日、2025年12月31日及2026年12月31日止三個年度各年的經審核綜合除稅後純利(不包括所有非經常性項目)將分別不少於300萬元。