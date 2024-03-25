胡潤富豪榜！鐘睒睒蟬聯中國首富　英偉達CEO身家漲1倍

胡潤研究院發布「全球富豪榜」顯示，全球共有3,279位10億美元企業家，比去年增加了167位，增幅為5%。

當中，馬斯克再次蟬聯世界首富，這是他四年來第三次成為世界首富，財富1.67萬億元人民幣(下同)，比去年增加了5,300億元，主要得益於特斯拉股價的飆升。亞馬遜創辦人貝索斯上升兩位至第二，財富增加4,800億元或57%，達到1.33萬億元。去年排名第一的奢侈品集團路易威登集團(LVMH)主席伯納德(Bernard Arnault)跌至第三，財富減少1,900億元，至1.26萬億元。Meta舵手朱克伯格今年財富增長達6,500億元最多，上升了12位，以1.14萬億元排名第四。

值得留意，受惠於AI晶片王英偉達市值突破2萬億美元，行政總裁黃仁勳財富亦大漲了一倍，達到3,500億元。

單看中國富豪的表現，儘管鐘睒睒財富比去年縮水9%，但仍以4,500億元財富連續第四次成為中國首富，全球排名則跌至第21位。創立拼多多的黃崢財富比去年增長71%，即1,600億元，是今年中國財富增長最多的企業家，以3,850億元首次晉升為中國第二富豪。騰訊創辦人馬化騰財富比去年下降10%，以2,500億元位居中國第三。