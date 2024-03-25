港人抗逆力強惟較短視　有1年以上財務計劃僅佔比...

全球多數主要經濟體的加息周期步入尾聲，環球股市自去年中起迎來一輪牛市，美股、日股、歐股都先後創新高，但不代表金融市場完全無風險。相反，金融危機的來臨往往出其不意，尤其目前美國商業房地產危機、中國經濟增長放緩、日本央行相隔多年首次加息等，都可能會成為新一輪衝擊的導火線。亞洲永明金融顧客服務及產品推廣總監David Broom接受本報訪問稱，多數港人對於自身財務能力有自信，但卻缺乏長遠計劃。

僅41%擁逾一年財務計劃

永明早前發布的亞洲財務抗逆能力指數顯示，香港人的財務抗逆力普遍高於亞洲平均水平，但調查結果同時顯示港人「自信有餘，準備不足」的情況。有67%的受訪者有信心可達成其長遠財務目標，然而只有41%的受訪者擁有一年以上的財務計劃。香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹亦坦言，港人的財務計劃通常聚焦於短期，很少有5年以上的長期計劃。

根據調查結果，即使是最富裕的受訪者，亦存在「準備不足、低估支出及缺乏長遠財務規劃」方面的問題。高收入的受訪者與較低收入的受訪者相同，在開支方面均可能超過其月度預算（兩者均為26%），在通過理財以實現長遠目標方面的信心，更略低於較低收入的受訪者（69%對比72%）。

Broom解釋稱，調查的結果其實不過道出了人類的天性——隨着人們財富的增長，開支也會相應地增長。而相比起考慮退休後如何維持生計、未來可能遇到的潛在風險，一般人在升職加薪更多會想到買喜歡的物品、外遊消費等。「這就是人類的本能，不論你收入有多高，這種傾向也依然會存在。」

多數藉社交媒體獲建議

所幸的是，如今所有人都身處一個數碼化的時代，他指出，數碼化乃至人工智能（AI）發展的趨勢，其實有助於降低人們尋求專業財務建議的門檻，並且在很大程度上影響着財務抗逆力。根據調查結果，多數香港人都表示社交媒體是取得財務建議的一個普遍來源（43%），但只有少數人予以信賴（14%）。近半數（46%）的受訪者願意接受有關個人理財方面的教育，但未必願意尋求幫助。

不足25%尋求專業幫助

更重要的是，目前有尋求專業幫助或建議以管理個人財務的受訪者不足四分之一（24%），但這卻恰好是Broom認為最重要的一點。

潘紀虹亦表示，目前永明的網站上已有一些幫助客戶進行財務規劃的工具，她更希望能夠在今年第三季推出一款人工智能工具。她又提到，過去12個客戶的資金輕微流出了香港股票基金，並且主要轉向保守型基金及美股基金，又指去年6月推出的美股基金深受客戶歡迎。

---

4大因素致危機重演

自人類文明史上發生過多次的金融危機，而每次危機都有不同的成因。美國全國經濟研究所（NBER）發表了一份工作論文，研究自公元33年羅馬帝國金融危機開始，直到2008年美國次按危機，總共發生10次大規模金融危機。研究結果發現，金融危機可以涉及不同類型的市場、發生在不同政治體制，以及不同的經濟背景之下，而最終有4大因素導致歷史上的金融危機一再重演。

該論文由兩位專注研究金融歷史的學者共同發表，其目的並非僅僅把每次金融危機當成個別事件，而是要盡可能找出金融危機的「多樣性」與「共通點」。

研究指出，其中一種導致危機不斷重演的因素，是公權力的私欲，因為「對於擁有決策權力的人」來說，在某些時候可能會因為自身利益而做出一些可能會導致風險的決策。

其次，個人亦可能會出於私利而做出引發風險的行動，比如為了出於自身利益而進行投機的利己行為，即使這些行為對社會有害。

第三，金融歷史充滿了新風險、新產品、新技術、新領域，這些風險必然是未知的，因此透過學習歷史去避免新的危機並不容易。

第四，金融體系和整個經濟可能受益於有時會導致危機的風險，比如國與國之間的競爭。

學者認為「製造金融危機」本身的行為並不可取，但危機本身是為了國家主權、資本主義擴張和這樣建構社會所付出的代價之一。