天之驕子不再！本地銀行家淪迷失一代　金融人失業年半無着落

外媒報道，有受聘於家族辦公室的金融界專業人士，在其僱主遷離香港後失業，並知道自己將面對嚴峻的就業形勢。

報道指，這名金融界專業人士叫Eric Li，失業已17個月，仍在尋找工作。他帳單堆積如山，需應付每月近6萬港元租金，以及每年100萬元的孩子教育開支。不過最弊的是，他擔心並逐漸接受一個事實，這甚至還不是谷底。

人才招聘顧問公司華德士(Robert Walters)董事總經理John Mulally，在香港尋找工作的非初級金融從業員數目達幾百人。「這是一個非常脆弱的市場」他認為，未來還會有更多削減。

一位被高盛解僱的銀行家表示，事件令她和同事評估是否繼續留在香港，甚至留守在這個行業。她表示，來自內地的首次公開招股(IPO)宗數下降，意味銀行將需考慮在整個亞洲進行重組，因為過去透過招聘而增加的員工數目已變得不再合理。

另一位姓楊的24歲金融人，情況或更差。去年她失去在一家全球投資銀行分析師的工作，花上幾個月時間「搵工」，在諮詢、創投及私募股權公司進行約10次面試，依然不成功。隨着月租20,000元的單位租約即將到期，她決定搬回內地與父母住，並從事傳統金融業以外的職業。她指，行業競爭比以前激烈得多。「如果市場上有招聘私募​​股權的職位，就會有幾百份前銀行家的履歷表寄來。」