大華銀行：港今年經濟增長料2.5%　美國6月勢減息

港府於財政預算案中將香港2024年本地生產總值增長的官方預測定為2.5%至3.5%。大華銀行發表香港經濟預測，將預測維持在官方預期的下限2.5%，雖然增長動力可能有所回升，但預計2024年第一季按年增長放緩至0.5%左右，並從第二季開始明顯轉強。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，隨着市場普遍預期已發展經濟體在2024年下半年開始減息，外部需求及本地投資前景有望好轉。資產市場回穩、薪酬增長及有利的人力市場狀況，將利好私人消費。

他續指，2024年預期外部價格壓力略為緩和，抵銷因內部需求轉強而帶動的服務價格上升。官方預測2024年綜合消費物價通脹率為2.4%，而基本消費物價通脹率則企穩於1.7%。該行預測2024年綜合消費物價通脹率為2.5%，略高於官方預測。

該行續指，受流動性緊張影響，季節性需求可能繼續導致短期利率大幅波動。然而，隨著市場預期美國將會減息，將有助本地利率在未來數月下降。港元匯率預測上，該行維持美元兌港元匯率的預測，由2024年第二季起的未來四季均為7.80。

對於美息走向，該行表示維持預期聯儲局由今年6月展開減息周期，年內減息幅度為75個基點，同時預期歐洲央行由7月展開減息週期，緊隨聯儲局之後。內地經濟方面，李國基認為人民銀行加強放寬貨幣政策措施不足為奇，另維持對內地今年經濟增長預測為4.5%。