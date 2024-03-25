月之暗面Kimi大模型爆紅 每天獲客成本或逾20萬人幣

內媒報道，內地人工智能初創公司Moonshot AI(月之暗面)之前宣布，Kimi智能助手可支援的無損上下文長度由20萬漢字，增至200萬漢字，並於即日起開啟產品「內測」，引發市場關注。

有人工智能(AI)大模型行業投資者直言，長文本在技術圈裏並不稀奇，並沒有想像中那麼難。此前受限於長文本對算力消耗極大且成本較高，導致入局者較少，「資本關注，現在不得不入局開卷」。

此外他透露，目前Kimi投放廣告的獲客成本約在10元人民幣(下同)，如果算上拉新後用戶問答互動產生的算力成本，每個用戶的獲客成本達到12至13元。根據第三方平台的下載量預估，近一個月來，Kimi在蘋果端和安卓端的日均下載量為17,805。按此計算，Kimi每天的獲客成本將燒掉至少20萬元。獲客成本(CAC)是為了獲取新客戶所需的銷售及市場營銷成本總額。

Kimi是月之暗面去年10月推出的一款智能助手，主要有「長文總結與生成、聯網搜索、數據處理、編寫代碼、用戶交互、翻譯」6項功能，是全球首個支持輸入20萬漢字的智能助手產品。

智能聊天機械人App Kimi Chat最多支持20萬漢字的超長文本輸入，是目前全球市場上能夠產品化使用的大模型服務中所能支持的最長上下文輸入長度。

支持更長的上下文意味大模型擁有更大的記憶體，使大模型的應用更加深入和廣泛。例如透過多篇財報進行市場分析、處理超長的法務合同、快速梳理多篇文章或多個網頁的關鍵訊息、基於長篇小說設定進行角色扮演等。