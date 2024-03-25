【業績一覽】北控城市資源、天虹國際、鴻興印刷等
2024年03月25日 16:32
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●MONGOL MINING(00975)公布，2023年純利2.39億美元，按年升3.05倍，不派息。
●新福港(01447)公布，2023年股東應佔利潤2,532.4萬港元，按年升35.2%，末期股息每股普通股4港仙。
●激成投資(00184)公布截至2023年12月31日止全年，股東應佔溢利2.2億元，按年升187%，派息0.08元。
●稻草熊娛樂(02125)公布，截至2023年12月31日止全年，股東應佔虧損為1.09億元人民幣，按年盈轉虧，不派末期股息。
●北控城市資源(03718)公布，截至2023年12月31日止全年，股東應佔溢利為2.84億元人民幣，按年增加19.3%，擬派末期股息每股1.5港仙。
●天虹國際集團(02678)公布，截至2023年12月31日止全年，股東應佔虧損3.75億元人民幣，按年盈轉虧，不派息。
●博耳電力(01685)公布，截至2023年12月31日止全年，股東應佔溢利2,889.7萬元人民幣(下同)，按年跌4.41%，不派息。
●興證國際(06058)公布，截至2023年12月31日止全年，股東應佔溢利5,456.42萬元，按年虧轉盈 ，不派息。
●鴻興印刷(00450)公布截至2023年12月31日止全年，股東應佔溢利1.35億元，按年升1.04倍，派末期息4仙，特別息5仙。
●百融雲(06608)公布，截至2023年12月31日止全年，股東應佔溢利3.4億元人民幣，按年升42.05%，不派息。