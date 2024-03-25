首季工商舖市場暫錄602宗成交　按年跌約25.3%

美聯工商舖指出，由於息口走勢不明朗，今年首季該市場延續2023年年底的弱勢局面，截至2024年3月20日，整體工商舖首季成交量錄約602宗(包括逾億元公司轉讓買賣)，按年下跌約25.3%，成交金額則有約161.91億港元，按年上升約20.4%。預料今年全年成交量可望錄約4,550宗，按年增約兩成，不過，今年交投量仍然只有高峰期的四分之一左右，價格仍受壓。

該行展望今年，雖然聯儲局仍未正式落實減息，而近期香港政府推出多個利好政策推動房地產行業發展，措施包括有重啟投資移民、放寬按揭成數及全面撤辣，其中投資移民及按揭新政策，令整體投資氣氛好轉，將為工商舖市場帶來直接刺激作用。

本季內工商舖市場以舖位交投跌幅較明顯。美聯旺舖董事梁國文指出，本季截至上周三(20日)，舖市整體成交量錄得約164宗，按年下跌約33.3%，至於舖市整體成交金額約60.4億，按年亦少約0.6%。在首季舖位買賣成交方面，市場上的主要成交均是涉及大型財團買入基座商場。至於舖位租賃成交方面，食肆成為最主要的新租戶，成交個案遍及核心零售區或民生區。梁料，舖位市場下半年受惠兩大因素，分別是美國聯儲局開始減息及中港兩地政策料漸漸見效。

美聯工商董事陳偉志稱，回顧2024年首季工廈市況，工廈市場首季與去年同期由中細價盤主導的情況不同，近期錄得不少矚目成交個案出現，相關成交的買家大多是機構客戶，背景主要是來自中港兩地。截至本月20日，首季整體工廈成交量錄約310宗，按年下跌約22.3%，至於工廈整體成交金額約25.07億，按年下跌10.5%。預算案提到的河套港深創科園，以及本港初創企業倍升，將為工廈業主及投資者帶來更多租賃或買賣需求。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，截至2024年3月20日，今年首季商廈市場共錄約128宗成交，按年跌約20.5%，成交金額則約76.44億元，按年急升約67.3%，主要是由於期內錄得一宗來自中環盈置大廈的巨額成交。商廈售價方面，今年首兩個月整體乙級商廈售價跑贏甲級商廈，指標乙廈平均呎價累升約1.8%，但甲廈則累跌約3.1%，而近期指標甲廈成交宗數回升，反映部分甲廈在減價後已獲買家承接。