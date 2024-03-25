投委會：虛擬資產交易平台騙局　騙徒如何請君入甕？

每每在比特幣價格大幅波動時，也會讓虛擬資產成為當下的投資熱話。虛擬資產屬新興產品，有騙徒看準了投資者不太熟悉，但又有意參與的情況，以投資專家或明星效應作號召，設下騙局，投資者一不留神便會血本無歸。

如果有人介紹一個虛擬資產交易平台給你，有投資專家教路提供貼士，收益高風險低，更有人聲稱親身試過而且真的賺到錢，你會心動嗎？如果你以為機會來了，投入小額資金一試無妨的話，便可能中了騙徒請君入甕的圈套。

騙徒手法層出不窮，常見手法是透過社交媒體和即時通訊軟件邀請投資者加入群組，當中有所謂「專家」分享投資心得，並有其他成員吹噓「專家」推介表現好。騙徒會鼓勵投資者下載投資應用程式，以便跟隨「專家」投資潛在回報更高的虛擬資產。騙徒還有其他伎倆騙取受害人的信任，例如聲稱持有海外牌照，或找來名人加持。受害人剛入局時，騙徒一般會讓他們有所斬獲，也可以小量提現，吸引受害人逐步加注，甚至設有吸引的佣金制度，讓受害人介紹更多朋友參與。

一段時間後，受害人或會發現提款困難，然後騙徒再用不同藉口要求受害人投入更多金錢才可以提款(例如繳交手續費、保證金或外國稅項)。最後，交易平台停止運作，騙徒失聯，受害人沒法取回投入的資金，損失慘重。

所以，就算是朋友介紹或名人加持也不等如穩陣，他們可能被騙徒利用，而所謂公司領有海外牌照更難以證實是真是假，又或是冒充真實公司，這些都是騙徒常用的手法。虛擬資產是新興產品，價格經常大上大落，亦涉及其他不同的風險。世上沒有穩賺兼回報高的投資，潛在回報愈高，風險也會愈高。大家投資前必須做足功課，更要保持警惕，使用證監會「可疑虛擬資產交易平台名單」及警方的「防騙視伏器」辨識可疑公司或平台，提防騙局。

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