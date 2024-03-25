【減肥藥概念】石藥︰國家批准司美格魯肽做肥人臨床測試

要留意，國家藥監局去年9月准司美格魯肽做試床測試，對象是成人2型糖尿病患者，測血糖控制的效果，所以今次是石藥司美格魯肽的另一個里程碑。

該企稱，「司美格魯肽注射液是目前減重領域的最大單品，且仍在快速增長，市場前景廣闊」，其使用的原料完全通過化學合成法製備，採用先進的合成、純化和表徵技術，製備出的原料純度更高，避免了生物發酵過程引入的宿主蛋白等免疫原性物質，並保證了雜質水平不高於DNA重組技術製備的司美格魯肽。雜質譜對比研究結果顯示，與DNA重組技術製備的司美格魯肽注射液相比，該產品雜質水平更低，且在攝氏2至8度長期儲存條件下無新雜質產生。

臨床前研究結果顯示，司美格魯肽注射液與DNA重組技術製備的司美格魯肽注射液具有相似的生物活性和減重效果；在食蟹猴體內具有一致的代謝特徵和安全性，無全身主動過敏反應且局部耐受性良好。

該產品屬於中國化藥註冊分類2.2類，目前全球尚無化學合成的司美格魯肽產品上市，極 具臨床開發價值。

當然，諾和諾德及禮來股價飛升，原因是其減肥針已經批准使用，並帶來收入，不像石藥還在試。