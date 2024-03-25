元朗雨後加推51伙　折實平均呎價14065元

星星地產旗下元朗雨後，周日(24日)上載價單6號，涉及51伙，折實平均呎價約14,065元，較上月中對上推出的價單5號低約3%，發展商同步落實周四(28日)起發售58伙，當中57伙以價單形式出售，折實價由390.97萬元起。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，新一批單位設有「雨後彩蛋限時折扣」，並形容為「雨後歡騰價」。項目自上月撤辣至今已沽出35伙，套現逾2億元，全盤累計售出223伙，總成交金額逾13億元。該盤將於周四以價單形式出售的57個單位，折實平均呎價約13,955元。同日會招標出售26樓頂層特色戶。

該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山指，最新已取消「陽光安心」樓價保障，因市場利淡因素已大量消除，加上美國聯儲局再向市場發出降息預期，相信樓市將會很快會重拾上升步伐。該公司銷售及市場推廣高級主任王楚欣補充，周六將以價單形式發售的單位實用面積由294至717方呎，折實價由390.97萬至1,025.95萬元，呎價由12,799至15,719元。