粵海投資修改派息政策　捨「漸進式」一語

新的派息政策提到，公司以提供穩定及可持續回報予股東作為目標。在決定是否建議派發股息或釐定股息金額時，董事會將考慮集團的實際及預期財務表現及狀況，包括經營性收益、經營性現金流量情況、債務權益比率及股東權益回報率的水平。

除此之外，亦會看集團投資、融資及業務需求，以及就派付股息所施加的任何合約限制、當時的整體經濟狀況及前景、集團過往的派息情況、同行業派息比率水平，以及董事會不時認為適當的其他因素等綜合而定。

文末強調，公司亦旨在確保股東分享公司盈利之同時，為業務擴張和營運保留充足資金。

對照可見，不見了「努力延續漸進式的股息政策」，並且多了「旨在確保股東分享本公司盈利之同時，為業務擴張和營運保留充足資金」。