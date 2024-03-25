【業績一覽】包括珠江船務、中化化肥等
2024年03月25日 17:51
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●珠江船務去年多賺22% 末期息5仙
珠江船務(00560)公布，截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利1.14億港元，按年升22.01%，每股盈利10.17仙，末期息5仙。
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●中化化肥去年少賺43% 末期息4.91仙
中化化肥(00297)公布，截至2023年12月31日止年度，股東應佔溢利為6.25億元人民幣(下同)，按年減少43.96%。每股盈利為0.0891元。末期息0.0491港元。
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●港通控股去年轉賺5.2億 末期息0.24元
港通控股(00032)公布，截至2023年12月31日止年度，股東應佔溢利5.2億港元，每股溢利1.4元，末期息0.24元。2022年度虧損4.45億元。
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●鋑聯控股去年虧損收窄至73.3萬 不派息
鋑聯控股(00459)公布，截至2023年12月31日止年度，權益持有人應佔本年度之虧損73.3萬港元，每股虧損0.041仙，不派息。2022年度虧損368.9萬元。
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●先瑞達醫療(00669)去年少賺79% 不派息
先瑞達醫療(00669)公布，截至2023年12月31日止年度，公司權益股東應佔年內溢利1,448.7萬元人民幣(下同)，按年下跌79.34%，每股盈利0.05元，不派息。