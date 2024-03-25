撤辣後內地客佔新盤豪宅買家比例回升至7成

撤辣後內地買家比例進一步回升，仲量聯行《香港住宅銷售市場綜述》指出，樓市辣招撤銷後，樓價3,000萬港元以上的豪宅新盤銷售中，內地買家比例已由去年10月施政報告減辣前的低於50%，回升至近期約70%，預期該類買家將持續活躍。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，隨着需求持續回暖，預期第二季一手市場交投將持續暢旺。內地買家最受惠於樓市撤辣，加上高才通計劃，現時內地客在新盤市場顯著增加，料將持續活躍。

然而，目前一些非本地買家暫時仍因外匯管制、按揭申請要求和睇樓流程等因素，而未有全面回歸市場，相信要待相關限制解除及內地經濟好轉後，整體成交量將進一步上升。

他指出，現時一手樓市銷量激增背後有兩大關鍵因素。首先，一手市場價格從2021年的高位經歷顯著下調，近期部分新盤均價較當年同區新盤價格低約30%，對現金充裕的買家而言，入市門檻相對降低。而新增家庭住戶積壓的住宅需求釋放，是另一個關鍵因素。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，現在判斷撤辣對樓市的支持作用是暫時性、抑或是長期性還為時尚早。儘管市場普遍認為撤辣最終將能提振樓價，但短期內樓價仍需面臨高按息的挑戰，而且經濟增速不及預期，外部挑戰仍然存在，租金回報率和按揭利率之間的負利差依然困擾投資者。作為中小型住宅的需求主力，本地用家在這一輪放寬措施中的受益有限，該行對市場前景仍保持謹慎態度。