渣打證券在京辦展業交流活動　近百家機構和代表參與

渣打證券（中國）日前在京舉行主題論壇暨渣打證券展業交流活動，渣打銀行大中華及北亞區首席經濟學家丁爽圍繞2024中國宏觀經濟發展趨勢進行了分享，來自近百家金融機構和企業的代表參與了此次展業交流。

渣打銀行大中華及北亞區首席經濟學家丁爽圍繞2024中國宏觀經濟發展趨勢進行了分享，另外來自近百家金融機構和企業的代表參與了此次展業交流動。

對於渣打證券開始展業，渣打集團執行長溫拓思表示，對中國金融領域的持續開放充滿信心，也堅信中國經濟能成功轉型，並在未來保持強勁發展的勢頭。 掌握中國機會一直是渣打集團的核心策略，相信渣打證券的到來將提升渣打集團服務在華和海外客戶的能力，進一步完善我們在中國的業務布局。

渣打集團亞洲金融市場部主管、渣打證券董事長陳銘僑表示，渣打證券將從服務實體經濟出發，把自身功能性建設放在首位，以國際高標準的專業服務，協助資本市場良性循環、健康發展。 在促成跨國投融資方面，渣打證券將充分利用集團網絡和專業優勢，為人民幣資產引入更多高品質國際投資者，服務中國資本市場的高水準開放。同時，作為總部設在北京的券商，也將積極支持北京兩區建設和國家金融管理中心建設，為北京經濟高品質發展做出貢獻。