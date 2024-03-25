世茂擬訂境外債重組方案　涉四個選項

該預期重組方案將透過香港的協議安排，或可能需落實重組方案的任何司法權區的其他同等程序實施。據重組方案，計劃債權人將按照條款書獲四個選項，包括短期工具涉及6年期的短期票據或短期貸款；長期工具涉及9年期長期票據或長期貸款；一年期零息的強制可換股債券，可轉換為公司發行的新股；由短期工具、長期工具及可換股債組成的不同工具，四個選項均可獲本金額相等於計劃債權人索償本金的100%。

作為方案一部分，控股股東許榮茂透過其全資公司，向世茂提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向其附屬提供本金總額38.39億港元的貸款。許榮茂將把本金額6億美元的未償還股東貸款，交換為本金額6億美元的新長期票據，及把未償還股東貸款本金總額減去6億美元，交換為等價本金額的強制可換股債券。

去年12月，世茂公布境外債重組潛在實施框架，表示已向臨時債權人小組等提議初步重組框架，旨在減少負債60億至70億美元，初步方案包括發行新債置換現有債務、債轉股等。