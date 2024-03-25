【業績一覽】陽光保險、中渝置地及協鑫新能源等
2024年03月25日 20:36
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●陽光保險(06963)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔利潤為37.38億元人民幣，按年減少16.82%，擬每股派末期息0.18元人民幣。
●融創服務(01516)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損約4.35億元人民幣，按年減少9.7%。末期股息每股派14.3分人民幣。
●濠暻科技(02440)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利為2549.3萬元人民幣，不派息。
●萬達酒店發展(00169)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔利潤為1.65億港元，不派息。
●協鑫新能源(00451)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損為11.66億元人民幣，按年收窄21.90%。不派息。
●高視醫療(02407)公布截至2023年12月31日止年度業績，母公司擁有人應佔利潤為1.73億元人民幣(下同)，而2022年度錄虧損3.49億元。董事會建議派發末期股息每股1.1港元。
●科勁國際(06822)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損1482.9萬港元，而2022年度錄溢利2324.8萬元。董事會建議派付末期股息每股普通股2.0港仙。
●濱海投資(02886)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔收益為2.56億港元，按年跌約21%。董事會建議末期息每股普通股派7.6港仙。
●力鴻檢驗(01586)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔利潤8004.8萬港元，按年增逾15%。董事建議派發末期股息每股0.0174港元。
●開源控股(01215)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損為239.7萬港元，按年收窄94.17%。不派息。
●時捷集團(01184)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利為4.03億港元，按年升0.9%。建議末期息派25港仙，與2022年度持平。
●中渝置地(01224)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司普通權益擁有人應佔本年度虧損19.37億港元，微跌0.15%。不末期派息。
●旭日企業(00393)公布截至2023年12月31日止年度業績，期內公司股權持有人應佔溢利為4361.0萬港元，按年升11.16%，建議末期每股普通股派4.80港仙。
●豐展控股(01826)公布截至2023年12月31日止年度業績，年內虧損5,928.4萬港元，按年擴大60.18倍。不派末期息。