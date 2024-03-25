周樂樂：比特幣修正　市場策略性觀望

過去一周，虛擬資產市場走出盤整態勢，比特幣價格似乎正在企穩，最低跌破61000美元，但後又逐步抬升，當周由68354美元跌至67204美元，跌幅1.67%；ETH也在持續走弱，最低跌破3,100美元，由3,641美元跌至3,454美元，下跌5.12%。但市場的回調或許是個好兆頭，因爲它代表了健康、正常運作的市場中出現的走勢類型。

宏觀層面，3月19日，日本作為全球僅存的「利率窪地」，在結束為期兩天的貨幣政策會議後宣布將短期利率上調10個基點，即從-0.1%上調至0至0.1%。傳導邏輯為：日圓升息導致資本回流日本，日圓是全世界流動性的主要來源之一。在現在全球流動性緊張的背景下，再加一個抽水引擎，全球經濟或將因流動性不足導致資產價格下跌，進而引發債務危機，導致金融市場下跌，衝擊虛擬資產市場。

着眼鏈上數據，流動量大幅下降，獲利籌碼的離場愈來愈少，尤其是持倉成本在60,000美元下方的獲利籌碼在進一步降低。大量的獲利投資者對現在的價格不滿意，但賣出行為也並不湧現，這或許代表長期持有者的信心。

比特幣現貨ETF數據動向來看，或已成為短期內影響比特幣走勢的主要因素。比特幣ETF已連續四天出現資金流出，這是自1月初推出ETF以來最長的連續流出。Farside數據顯示，上周資金流出總計8.36億美元。灰階的G比特幣仍是資金流出的主要來源。最近幾周，大量資金流入貝萊德的IBIT和富達的F比特幣ETF，幫助抵銷了G比特幣的下跌，但流入這些產品的資金在上周卻急劇下降，導致出現了一連串的淨負值，進而造成比特幣盤面下跌。

監管動向方面，外媒披露：美國證券交易委員會(SEC)可能會考慮將以太坊的原生代幣以太坊(ETH)重新歸類為證券。標普全球(S&P Global)的解讀為：美國證券監管機構批准以太坊交易所交易基金(Ether ETF)可能會加劇以太坊生態系統的過度集中度問題，並可能對以太坊(ETH)價格走勢產生負面影響。

總之，過去一周虛擬資產市場經歷了價格的小幅調整，市場正處於戰略性觀望階段。未來是持續回調抑或反彈，仍需持續關注數據，才能形成進一步的市場出清。宏觀利率變動的審慎展望，仍是長周期框架內的支撐中樞，而短期需要關注比特幣ETF的資金流向以及ETH ETF通過情況；微觀層面的鏈上數據顯示，長期持有者的信心似乎依舊堅定，對虛擬資產市場抱持審慎樂觀的預期。

勝利證券副首席運營官 周樂樂