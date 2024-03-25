藍灣半島三房放盤長達2年　終累劈370萬沽出

二手業主繼續劈價出貨，小西灣藍灣半島套三房單位，放盤兩年多，累減370萬元，終以880萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層D室，套三房設計，實用面積約616方呎，成交價為880萬元，呎價約14,286元，原業主早於2022年1月開始放盤，叫價1,250萬元，過去兩年多已六度降價共370萬元，累計減幅近30%。

●美聯黎泳傑稱，筲箕灣峻峰花園B座中層3室，實用面積約450方呎，兩房間隔，外區客趁撤辣後加快入市，原業主近期叫價約650萬元，議價後以約615萬元成交，呎價約13,667元。

●中原李百達表示，鰂魚涌匯豪峰低層D室，實用面積約469方呎，兩房間隔，享海景，以912萬元成交，呎價約19,446元，新買家為用家。

●利嘉閣吳子漢稱，北角半山瓊峰園A座中層2室，實用面積約1,313方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，區內客睇樓後即進行洽購，原業主原先叫價2,988萬元，最終以2,900萬元連車位易手，呎價約22,087元。

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九龍區

●利嘉閣蔡詠詩指，奧運站君滙港6座低層F室，實用面積約574方呎，三房間隔，叫價980萬元，議價後以950萬元成交，呎價約16,551元，原業主於2018年以約1,148萬元買入，帳面貶值198萬元。

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新界區

●美聯劉卓豪稱，將軍澳3月錄逾280宗二手買賣，南豐廣場1座高層G室，實用面積約806方呎，本月叫價1,300萬元放售，以999.8萬元成交，呎價約12,404元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑E座低層3室，實用面積約601方呎，三房間隔，上月未補價第二市場放盤叫價398萬元，綠表買家以380萬元承接，一口價減18萬元，呎價約6,323元。

●美聯黃麗貞指，將軍澳峻瀅1座低層D室，實用面積約694方呎，三房間隔，望內園景，叫價780萬元，放盤約9個月，獲區內買家洽詢，議價後以700萬元承接自住，呎價約10,086元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑9座低層H室，實用面積約650方呎，三房間隔，望園景，放盤兩個月，叫價800萬元，累減62萬元，獲買家以738萬元承接，減幅約7.8%，呎價約11,354元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山銀湖‧天峰7座低層D室，實用面積約924方呎，三房間隔，放盤5個月，叫價1,200萬元，調整至1,185萬元成交，呎價約12,825元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山3月暫錄約93宗二手買賣，按月增約兩倍，其中聽濤雅苑9座中層H室，實用面積約650方呎，套三房間隔，開價約800萬元，議價後以738萬元易手，呎價約11,354元，新買家為用家。

●利嘉閣區祺彬稱，馬鞍山帝琴灣凱琴居11座低層D室，實用面積約1,109方呎，套三房連工人房間隔，享內園景，叫價1,098萬元，換樓客議價後以968萬元成交，呎價約8,729元。

●中原敖國偉表示，沙田及大圍3月暫錄約172宗二手買賣，較上月同期增近2.5倍。沙田中心安寧大廈中層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，叫價約588萬元，議價後以550萬元沽出，呎價約14,103元。

●中原黎宗文指，沙田第一城3月錄約46宗二手買賣，較上月全月增加約1.7倍，屋苑38座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，叫價約460萬元，撤辣後反價至480萬元，議價後以445萬元易手，呎價約14,638元。

●中原賴思沛稱，大埔白石角嘉熙8座中層J室，實用面積約342方呎，一房間隔，開價約500萬元，議價後以472萬元沽出，呎價約13,801元，新買家為上車客，原業主於2019年以587萬元購入，持貨約5年帳面蝕讓約115萬元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺、上水3月暫錄約130宗二手買賣，較上月全月增近1.5倍。粉嶺居屋昌盛苑C座低層8室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約450萬元，以400萬元易手，呎價約6,154元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園K段4街單號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，議價以980萬元成交，呎價約11,557，原業主於2013年以約680萬元買入，帳面獲利300萬元。

●中原羅偉蓮指，元朗錦綉花園3月暫錄約13宗二手買賣，荔枝西路雙號屋，實用面積約1,100方呎，原業主打算換樓，開價約1,520元，議價後以1,418萬元沽出，累減約102萬元，呎價約12,891元。

●中原王勤學表示，元朗3月累錄近160宗二手買賣，屬13個月以來最旺，元朗尚悅8座中層G室，實用面積約660方呎，套三房間隔，開價618萬元，減至613萬元沽出，呎價約9,288元，創屋同類型單位入伙以來做價新低，約6年帳面蝕103.8萬元。

●祥益袁思賢指，屯門豐景園4座低層4室，實用面積約341方呎，兩房間隔，獲區內客見單位剛完成翻新工程，附設新裝修及基本傢電，收樓後可直接入住，加上屋苑鄰近家人住所方便照應，零議價下以345萬元購入自用，呎價約10,117元。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心3座中層C室，實用面積約462方呎，獲首置客見單位附企理裝修，考慮到原業主減價20萬元的議幅，決定以380萬元購入自住，呎價約8,225元，約3年帳面貶值約30%。

●祥益稱，屯門居屋兆麟苑Ｈ座低層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，為區內綠表客表示熟悉區內環境，原業主更有議價空間，累減約15萬元，未補價第二市場以至355萬元成交，呎價約6,408元。

●中原余俊文指，荃灣3月累錄約198宗二手買賣，創13個月單月新高，荃灣麗城花園2期4座高層B室，實用面積約572方呎，三房間隔，享海景，叫價585萬元，4組買家同時爭購，最後由區內換樓客成功以538萬元購得，呎價約9,406元。

●中原余仲平表示，荃灣海之戀6座中層B室，實用面積約800方呎，套三房間隔，享海景，叫價1,580萬元，累減90萬元，以1,490萬元易手，呎價約18,625元，新買家為換樓客，原業主持貨近7年，單位帳面只升值約5.4%。

●中原陳偉業表示，東涌3月錄約63宗二手買賣，較上月全月急增兩倍，東環6B座中層10室，實用面積約466方呎，兩房間隔，向叫價600萬元，議價後共減30萬元，以570萬元成交，呎價約12,232元，新買家為外區上車客。

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