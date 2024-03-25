美股偏軟　道指跌66點　港股夜期低水

美股3大指數周一早段偏軟，道指跌66點，報39,409點；標指跌15點，報5,219點；納指跌91點，報16,337點。港股夜期報16,468點，跌24點，低水6點。

今輪美股升勢主要受到大型科技股所帶動，惟一直唱好美股的著名大好友、FundStrat Global Advisors的聯合創始人Thomas Lee卻相信，小型股接下來將受到追捧，更大膽預測追蹤小型股的羅素2000指數今年將上漲50%。

Lee是少數過去兩年美股調整期間也一直堅信牛市重臨的分析員。他如今看好羅素2000的原因，是覺得小型股最能受惠於利率下降，而且仍有大量資金在貨幣市場基金，意味着投資者手上仍有大量的現金，並正處於觀望狀態。

話雖如此，作為「美股大淡友」的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson警告，如果企業盈利表現令人失望，今年推動美股創下新高的漲勢將會停滯。他在一份報告中寫道︰「美股的估值進一步多重擴張可能取決於盈利預期的上調……由於2024年和2025年盈利預測在此期間幾乎沒有變化，單看基本面，很難證明目前的估值是合理。」

「債王」格羅斯亦指出，過去兩年美國10年期國債的實質孳息率上升逾3厘，但依然對美股升勢無任何影響，反映財政刺激及市場對人工智能(AI)的熱情是壓倒一切的因素。他認為這種泡沫短期內不會消失，並建議投資者準備好「迎接過度繁榮」。