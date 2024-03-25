新盤周一錄逾40宗成交 馬鞍山現樓項目增優惠求售
2024年03月25日 21:35
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發展商積極推出各類優惠吸引買家，馬鞍山現樓項目最新修訂價單，增設住宅車位優惠。新盤市場周一(25日)截至晚上約9時，暫錄逾40宗成交。
●日出康城SEASONS PLACE次輪暫收約6,000票
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，正處於次輪銷售的收票階段。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，項目截至周一(25日)晚上8時，暫已接獲約6,000張入票，按周三(27日)次輪發售282伙計，超已錄得超額認購逾20倍。
●馬鞍山Silversands增設住宅車位優惠
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，周一(25日)修訂價單，調整部分餘貨定價及折扣率，並增設住宅車位優惠。據價單1號顯示，最高折扣率已由14.5%上調至22%，當中包括5%「尊貴Silversands特別折扣」，買家可選擇該5%售價折扣，或指定一個車位。
●西半山半山捌號單日沽3伙
英皇國際(00163)旗下西半山半山捌號，周一(25日)單日售出3伙中高層一房單位，吸金逾2,385.23萬元，3伙均連租約出售，租金回報率達3厘或以上。其中，26樓B室，實用面積311方呎，以795.53萬元成交，呎價約25,580元。
●港島南岸第1期晉環三房3,200萬元招標售出
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(25日)以招標形式售出了第1B座37樓A室，實用面積為919方呎，屬三房一套間隔，成交價3,200萬元，呎價約34,820元。同時，售出1B座22樓B室，實用面積290方呎，屬開放式間隔，成交價661.7萬，呎價約22,817元。發展商指，自撤辣後，晉環累沽71伙，當中約七成以上買家具內地背景。
●沙田星凱‧堤3月累售197伙
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(25日)售出1座43樓E室，實用面積573方呎，屬兩房連工作間設計，以1,011.7萬元售出，呎價約17,656元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，該盤於3月內已售出197伙，銷售額逾21億元。
●啟德天璽•海四房3,929萬元招標售出
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周一(25日)通過招標售出第3座10樓A室，實用面積1,126方呎，四房間隔，設私人升降機大堂，成交價逾3,929.4萬元，呎價約34,898元。資料顯示，項目由本月中起開售，迄今累售21伙，套現逾12.6億元。
●何文田站瑜一兩房售1,246.91萬元
華懋集團發展的何文田站瑜一銷情持續，周一(25日)再沽出一個兩房戶，單位為2B座22樓E室，實用面積469方呎，成交價1,246.91萬元，呎價約26,587元。市場消息指，買家為家庭客，為子女將來入學鋪路，亦方便往返工作地點。
●何文田128 WATERLOO一房呎價約35,301元
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周一(25日)錄得16樓C室的成交，單位實用面積342方呎一房，成交價約1,207萬元，呎價約35,301元。據悉，買家屬本地客，是區內資深投資者，購入單位作收租用途。資料顯示，該盤月內暫沽6伙，吸金逾1.1億元。
●旺角傲寓一房做價較兩年前低約24%
其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，周一(25日)以599.8萬元售出25樓B室，實用面積329方呎，一房間隔，呎價約18,231元。資料顯示，對落一層開則及面積相約的23樓B室，於2021年12月以790.4萬元售出，當時呎價約24,024元。最新沽出單位較兩年多前高一層，但平約24%。
●元朗雨後周四發售58伙
星星地產旗下元朗雨後，周日(24日)上載價單6號，涉及35伙，折實平均呎價約14,065元，較上月中對上推出的價單5號低約3%，發展商同步落實周四(28日)起發售58伙，當中57伙以價單形式出售，折實價390.97萬至1,025.95萬，呎價由12,799至15,719元。