新盤周一錄逾40宗成交　馬鞍山現樓項目增優惠求售

發展商積極推出各類優惠吸引買家，馬鞍山現樓項目最新修訂價單，增設住宅車位優惠。新盤市場周一(25日)截至晚上約9時，暫錄逾40宗成交。

●日出康城SEASONS PLACE次輪暫收約6,000票

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，正處於次輪銷售的收票階段。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，項目截至周一(25日)晚上8時，暫已接獲約6,000張入票，按周三(27日)次輪發售282伙計，超已錄得超額認購逾20倍。

●馬鞍山Silversands增設住宅車位優惠

●西半山半山捌號單日沽3伙

●港島南岸第1期晉環三房3,200萬元招標售出

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(25日)以招標形式售出了第1B座37樓A室，實用面積為919方呎，屬三房一套間隔，成交價3,200萬元，呎價約34,820元。同時，售出1B座22樓B室，實用面積290方呎，屬開放式間隔，成交價661.7萬，呎價約22,817元。發展商指，自撤辣後，晉環累沽71伙，當中約七成以上買家具內地背景。

●沙田星凱‧堤3月累售197伙

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(25日)售出1座43樓E室，實用面積573方呎，屬兩房連工作間設計，以1,011.7萬元售出，呎價約17,656元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，該盤於3月內已售出197伙，銷售額逾21億元。

●啟德天璽•海四房3,929萬元招標售出

●何文田站瑜一兩房售1,246.91萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一銷情持續，周一(25日)再沽出一個兩房戶，單位為2B座22樓E室，實用面積469方呎，成交價1,246.91萬元，呎價約26,587元。市場消息指，買家為家庭客，為子女將來入學鋪路，亦方便往返工作地點。

●何文田128 WATERLOO一房呎價約35,301元

●旺角傲寓一房做價較兩年前低約24%

●元朗雨後周四發售58伙

星星地產旗下元朗雨後，周日(24日)上載價單6號，涉及35伙，折實平均呎價約14,065元，較上月中對上推出的價單5號低約3%，發展商同步落實周四(28日)起發售58伙，當中57伙以價單形式出售，折實價390.97萬至1,025.95萬，呎價由12,799至15,719元。