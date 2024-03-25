粵海投資全年少賺34%　減派息

針對派息大減，其實該股在公布業績前率先發出另一份公告，指批准並採納經修訂的股息政策，周一起生效，以取代2018年10月宣布的舊股息政策，強調公司在確保股東分享盈利，同時為業務擴張和營運保留充足資金。在新的派息政策下，將考慮集團的實際及預期財務表現及狀況，包括經營性收益、經營性現金流量情況、債務權益比率及股東權益回報率的水平。

回看去年度業績，該企盈利減少的原因，包括期內旗下發展中待售物業及已竣工待售物業減值18.09億元、淨匯兌按年由盈轉虧達7億元，以及淨財務費用升51%至10.36億元等綜合影響所致。

期內，東深供水項目為該企盈利的重要部分，去年對香港供水收入增加1.4%至50.16億元；對深圳及東莞地區供水收入減少9.4%至13.67億元，主要受到人民幣兌港元匯率較去年同期下跌4.7%，以及對深圳供水量較去年減少的影響。於去年12月27日，廣東省政府與香港政府簽訂2024至2026年之香港供水協議，於該三個年度，每年基本水價分別為51.36億、52.59億及53.84億元。