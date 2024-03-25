粵海投資全年少賺34% 減派息
2024年03月25日 22:03
東網電視更多新聞短片
以東江水供應為主業之一的綜合企業商粵海投資(00270)公布，去年收入升約4.32%至241.99億元。可是因為多項資產值撇減，拖累股東應佔盈利顯著下跌34.45%至31.22億元，每股基本盈利47.75仙。管理層宣派末期息12.33仙，按年少七成一；全年股息少近五成至31.04仙，以昨日收市價計，股息率6.67厘。
針對派息大減，其實該股在公布業績前率先發出另一份公告，指批准並採納經修訂的股息政策，周一起生效，以取代2018年10月宣布的舊股息政策，強調公司在確保股東分享盈利，同時為業務擴張和營運保留充足資金。在新的派息政策下，將考慮集團的實際及預期財務表現及狀況，包括經營性收益、經營性現金流量情況、債務權益比率及股東權益回報率的水平。
回看去年度業績，該企盈利減少的原因，包括期內旗下發展中待售物業及已竣工待售物業減值18.09億元、淨匯兌按年由盈轉虧達7億元，以及淨財務費用升51%至10.36億元等綜合影響所致。
期內，東深供水項目為該企盈利的重要部分，去年對香港供水收入增加1.4%至50.16億元；對深圳及東莞地區供水收入減少9.4%至13.67億元，主要受到人民幣兌港元匯率較去年同期下跌4.7%，以及對深圳供水量較去年減少的影響。於去年12月27日，廣東省政府與香港政府簽訂2024至2026年之香港供水協議，於該三個年度，每年基本水價分別為51.36億、52.59億及53.84億元。