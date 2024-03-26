東方日報B1：招行利潤增長放慢　增派息冧股東

招行去年盈利增長放緩近9個百分點，主要原因是淨利息收益率(淨息差)大跌25點子至2.15%，為7年最傷，拖累淨利息收入倒退1.63%至2,146.69億元；同時資本市場低迷，拖低財富管理及資產管理的手續費與佣金收入等，拖累集團淨手續費及佣金收入倒退10.78%至841.08億元。

LPR下滑對招行的影響，見於貸款平均收益率跌28點子至4.26%，中長期貸款降34點子至4.04%，短期貸款亦降14點子至4.67%。儘管屢減定存利息令定存平均成本率穩下來，但零售及公司定存餘額去年暴漲48.58%及20.79%，加重付息負擔，存款的平均成本率照升10點子至1.62%。

該行指引今年貸款及墊款規模升約8%，跟去年7.79%相若；客戶存款計劃新增約10%，比去年8.22%略為加快。

資產質素方面，招行去年底的不良貸款率跌0.01個百分點至0.95%，佔比較大的零售貸款持平於0.89%；公司類方面，貸款餘額增速超過不良貸款，不良率遂降0.07個百分點至1.19%。新生成不良貸款少過2022年，中型企業較顯著，處置不良貸款581.13億元，常規核銷及證券化各逾200億元。

內房企業貸款餘額縮減約13%，奈何一些高負債企業風險暴露，不良貸款餘額上升，導致內房不良率升1.18個百分點至5.26%。該行強調，房地產業貸款客戶和區域結構保持良好，高信用評級客戶貸款餘額佔逾70%，開發貸款餘額逾85%分布在一、二線城市的城區，往後將支持剛性及改善性住房需求，一視同仁滿足不同房企的合理融資需求，加大力度支持民營房企，並推動房企風險化解。

另綜合市場消息，內地監管機構為化解債務風險，一方面推動銀行加速審批「白名單」上房企的新貸款，一方面給銀行等金融機構推出融資平台查詢系統，嚴控某些重點省份的城投公司新增融資之餘，滿足其餘省份的合理融資需求。